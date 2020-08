«El PP no es el recambio de Podemos para Pedro Sánchez»

El presidente del PP, Pablo Casado, inicia el nuevo curso político con un giro en su estrategia al apartar de la portavocía en el Congreso a Cayetana Álvarez de Toledo. En este cambio de rumbo, cuenta con Ana Pastor, nueva vicesecretaria de política social del partido, vicepresidenta del Congreso y mujer de máxima confianza de Mariano Rajoy durante décadas.

El PP, desde hace 30 años y tal como dicen sus estatutos, es un partido de centro. No cambiamos de chaqueta ni de ideas cada tarde. El objetivo es trabajar para tener un partido unido, fuerte y preparado para gobernar. Queremos ampliar nuestra base y volver a tener más de 10 millones de votos.

A nosotros lo que nos gustaría es que en España hubiera un Gobierno estable, creíble, como en el resto de Europa. El PP es la alternativa al Gobierno Frankenstein . Queremos lo mejor para España, pero eso no significa aceptar cualquier cosa que te pongan delante. No hay un pacto posible con quien pide la abdicación de Felipe VI, la independencia de Cataluña, blanquear a los batasunos... Aspiramos a derrotar al PSOE democráticamente en las urnas y hacer una España mejor.

Cuando un Gobierno no hace las cosas bien, tendrá el rechazo de los ciudadanos; y cuando los ciudadanos ven que hay una alternativa, apoyarán esa alternativa. Queremos lo mejor para España, pero no somos el recambio de Podemos para Pedro Sánchez. No somos una muleta sustitutoria. Somos la alternativa y estamos convencidos de que si hacemos las cosas bien, vamos a volver pronto al Gobierno.

Es el PP, aunque con voces diferentes. Es el PP de centro reformista, liberal, que cree que para reforzar el Estado de bienestar hay que crear empleo. Ha sido la política de todos nuestros presidentes y es la de Casado.

Igual que el presidente del Gobierno nombra sus ministros, el presidente del PP conforma su equipo en cada momento según lo que cree mejor para el partido y el país. Casado ha agradecido la labor de Cayetana y todos le decimos que el PP es su casa.

Las autonomías tienen competencias, pero es el Ministerio de Sanidad el que tiene la responsabilidad de la gestión de la pandemia. No puede ser que aún no haya criterios comunes para la vuelta a las aulas. Tampoco se ha reforzado la atención primaria y no sabemos cuál es la reserva de fármacos y material sanitario para no repetir los problemas de suministro. Y también tendríamos que tener ya un calendario de vacunación de la gripe.

¿Mantiene su apoyo al rey Juan Carlos I?

La inmensa mayoría de los españoles seguimos defendiendo el modelo constitucional que defendimos cuando fuimos a votar la Constitución. H