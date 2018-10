La enésima crisis independentista deja a la Generalitat en coma

La legislatura catalana anda tocada de muerte. La lucha entre la posconvergencia y ERC, iniciada con el pleno nonato de investidura de Carles Puigdemont, el 30 de enero, aderezada con la desautorización constante que PDECat y ERC hacen del presidente Quim Torra, acercan el escenario electoral hasta el primer recodo del camino. Llegará este en breve, en cuanto se puedan convocar elecciones, a partir del 27 de octubre, o tardará más, quizá hasta la sentencia del juicio al procés, pero se antoja imposible que vaya mucho más allá habida cuenta de las luchas intestinas que acompañan a este Ejecutivo.

Y es que Junts per Catalunya y ERC dieron ayer uno de esos espectáculos difíciles de narrar y por el que casi rompen el Gobierno de la Generalitat. Una polémica que solo encaja como un puzle si uno pone el foco electoral sobre las piezas. La pugna por el relato. La posconvergencia apuesta por llegar a los próximos comicios arropada con la túnica de la pureza independentista, la defensa del Govern destituido y del estatus de sus exconsejeros y expresidente. ERC, con la ejecutiva diezmada a manos de la justicia, se arroga el papel de partido de orden, posibilista (siempre dentro del independentismo) y deseoso de ampliar la base.

Y las acusaciones. Los republicanos aventan que los posconvergentes quieren exponer a Roger Torrent, posible candidato de ERC en unas elecciones, al fuego de las querellas de la justicia. Los herederos de CDC atribuyen a los republicanos un odio cerril a Puigdemont, al que quieren borrar del mapa.

Esta vez, la excusa para la batalla fue la definición de cómo sustituir o no a los seis diputados procesados por el juez Pablo Llarena, que en julio reclamó que fueran sustituidos. Aquello generó una bronca monumental entonces entre JxCat y ERC, en la que se acusaron públicamente de mentirosos. Dos meses y medio después llegó el acuerdo, certificado por el pleno del Parlament. Se trataba de designar a diputados sustitutos y listo.

Todo parecía correcto hasta que JxCat dijo que no, que no consideraba necesario designar a nadie, pese a que Oriol Junqueras y Raül Romeva sí lo habían hecho por carta el miércoles. El enojo de ERC fue monumental y acusó a los posconvergentes de romper el acuerdo. Y así hasta el precipicio. Una vez más, las espadas en alto hasta una hora antes de iniciarse el pleno con las votaciones de las propuestas de resolución fruto del debate de política general. JxCat se negaba a acatar lo que le exigía el presidente del Parlament: que presentaran sus cuatro diputados un escrito como el de Junqueras y Romeva. La respuesta, un no tajante.

Y de nuevo, todas las alarmas encendidas y dos reuniones al más alto nivel con Torra, el vicepresidente Pere Aragonès, la consejera de Presidencia, Elsa Artadi y el propio Torrent, así como los parlamentarios negociadores de uno y otro bando. Hubo un montón de reproches mutuos y acusaciones de querer dar al traste con la legislatura. Previamente, en la reunión del grupo de ERC se escuchaban mensajes apocalípticos como que este podría ser el último día de la legislatura.

Esquerra describía a JxCat como un grupo con batallas internas entre ellos. Y estos últimos acusaban a los republicanos de seguir sin digerir que en las elecciones de diciembre Puigdemont se impusiera a Junqueras. Así de fangosa es la batalla que se vio a las claras durante todo el día en el Parlament, aunque a media tarde unos y otros comparecieran juntos para exhibir un pacto con el que intentar maquillar una evidencia: la ruptura total de objetivos estratégicos e incluso de sintonía personal.

Tras horas de reuniones, en efecto, llegó un pacto... que cada cual interpretó a su manera. ERC defendía que JxCat había cedido presentando cuatro escritos a la Mesa del Parlament, refiriéndose a un texto que el posconvergente Albert Batet había presentado por la mañana. En cambio, JxCat sostenía que dichos textos demostraban que no se cedía el voto de los cuatro diputados.

Por si fuera poco el conflicto, los letrados de la Cámara catalana advertían a media tarde que no, que el pacto exhibido no daba suficientes garantías jurídicas porque JxCat se remitía a una situación previa a la interlocutoria de Llarena: en cada votación, los cuatro votos de los diputados ausentes se sumaban, sin más, a JxCat. Algo que podría ser de dudosa legalidad y poner en riesgo de impugnación judicial las votaciones que haga el Parlament.

Pero pese a la advertencia de los letrados, la Mesa votó a favor del pacto JxCat-ERC. Y entonces llegaron las peticiones de la oposición para que se reconsiderase la decisión. Una oposición que ya amenaza con llevar el conflicto de nuevo al TC, e incluso con alguna querella.

Así, el Parlament quedó de nuevo bloqueado por la incapacidad de los grupos que apoyan al Govern de ponerse de acuerdo en un simple documento de seis diputados a los que, de facto, la Cámara ha dejado de pagar el sueldo. Es decir, ya no ejercen como diputados.