ERC propone a su consejo nacional que valide el acuerdo de investidura con el PSOE

La ejecutiva de Esquerra Republicana ha convocado para el próximo día 2 a las 17h al consejo nacional, el máximo órgano entre congresos, para validar o no el acuerdo político alcanzado con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en base a la creación de una mesa de negociación "de país" entre gobiernos sobre el conflicto catalán. La portavoz del partido Marta Vilalta ha afirmado que pese al "escepticismo" respecto al PSOE "vale la pena" tirar adelante el acuerdo.

Tras una larga reunión de la dirección del partido, Vilalta ha afirmado que "Somos escépticos, nos cuesta mucho creer en este PSOE y en el gobierno pero es una oportunidad para el independentismo, que queremos aprovechar, tenemos la obligación de intentar aprovechar porque activar la vida política es imprescindible, y somos conscientes de que un nuevo engaño del Gobierno podría ser definitivo" para incrementar el independentismo. Con todo, la portavoz ha apostado por ratificar el acuerdo: "Sólo podremos comprobar si esto va en serio si lo intentamos, por tanto solo podremos comprobar si este es el mejor de los instrumentos y esta es la mejor de las vías, la mesa de negociación entre gobiernos, si lo intentamos, y creemos que vale la pena intentarlo" en base a la mesa de negociación -"nada más"- entre gobiernos sobre el conflicto catalán. "Se incluyen las personas al frente de estos gobiernos", ha apuntado la portavoz, sin querer entrar en más detalles sobre el acuerdo con el PSOE.

En todo caso, la portavoz ha subrayado la legitimidad del acuerdo con el partido socialista, criticado por sectores del independentismo: "Estamos dando respuesta al seat and talk que ha pedido la ciudadanía y que el Govern acordó: apostar por la vía del diálogo con el Gobierno".

El papel de la Abogacía del Estado

La reunión de Esquerra llega horas después de que la Abogacía del Estado haya solicitado que se le conceda la libertad al líder republicano condenado a 13 años de prisión por el 'procés', para ejercer como eurodiputado, en tanto se solicita al Parlamento Europeo que se le retire la inmunidad que le confiere esa condición, medida que debe adoptar el Tribunal Supremo. Vilalta ha afirmado que esta posición de la Abogacía "dice lo que debía decir, no es un gesto, esta cumpliendo la legalidad" y ha añadido que "la sentencia del TJUE no se negocia".

La reunión de ERC llega además el mismo día que el PNV ha sellado el acuerdo por el que votará a favor de Sánchez en la sesión de investidura y cuando se ha conocido que EH Bildu consultará a sus bases respecto a una abstención para facilitar esta investidura. Además, esta tarde los líderes del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, han presentado las lineas maestras del pacto de Gobierno de coalición que harán realidad si Sánchez supera la investidura.

Presión de JxCat por el 'no'

Mientras la ejecutiva de ERC estaba reunida, y a la vista de parte del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos que apuesta por "una España fuerte y cohesionada", Junts per Catalunya ha mantenido la presión en contra del apoyo al PSOE. La diputada en el Congreso, Laura Borràs, en un tuit, ha calificado el pacto de "más de lo mismo" y ha asegurado que JxCat se mantiene en el "no es no!" y el 'expresident' Carles Puigdemint, también en Twitter, ha afirmado que, a la vista de las propuestas sobre el conflicto catalán, no ve diferencias entre el pacto con Podemos y un Gobierno del PSOE en solitario. JxCat ha emitido un comunicado muy crítico con el acuerdo entre socialistas y Podemos.