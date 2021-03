Errejón se abre a pactar con Cs para evitar un gobierno de PP con Vox

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha tendido este martes la mano a Ciudadanos para que forme parte de un pacto "sin líneas rojas y sin vetos" en la Comunidad de Madrid para evitar que haya un gobierno del PP con Vox. Errejón se ha confesado "atónito" por la postura del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, de no pactar con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al asegurar que ante "el momento de extrema gravedad" en la Comunidad de Madrid no se puede prescindir de nadie.

"No está el horno para vetos. Hay que entenderse con todos aquellos que estén dispuestos a que haya un gobierno decente y democrático en la Comunidad de Madrid", ha advertido el dirigente de Más País en una rueda de prensa en el Congreso.

En esa alternativa a una eventual alianza entre PP y Vox encabezada por la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, Errejón ha abogado por incluir "sin ningún sectarismo" a "todo el mundo que esté dispuesto a sumar", entre ellos Cs.

Ha recordado que Más Madrid ya propuso a la formación naranja un acuerdo en junio de 2019 al comienzo de la legislatura, pero Ciudadanos lo rechazó. "¿Lo volveríamos a hacer? Sí. Vamos a intentar un gobierno sin líneas rojas y sin vetos para el conjunto de los madrileños", ha sostenido el diputado de Más País, para quien "los únicos vetos son a los corruptos y a los ultras".

Este mismo lunes, Gabilondo afirmó que, en caso de ganar y no obtener la mayoría absoluta, prefiere pactar con Ciudadanos y Más Madrid para formar Gobierno pero no con Unidas Podemos, por lo que descarta un posible pacto de los tres partidos de izquierda. "Me intranquilizaría" la presencia de Pablo Iglesias (candidato de Podemos), "con un planteamiento extremista y radical", en un gobierno socialista en la Comunidad de Madrid. "Con este Iglesias, no", ha respondido Gabilondo en una entrevista en La Sexta al ser consultado sobre la posibilidad de que el vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Podemos pudiera formar parte de un gobierno encabezado por el PSOE.