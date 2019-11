Errejón: "Hay un voto progresista y verde que no premia a los que nos han traído aquí"

Íñigo Errejón, líder de Más País, ha arrancado este viernes la última jornada de campaña electoral en València junto a sus socios de 'Més Compromís' y ha presentado a ambas formaciones como la única opción que cambiaría un tablero de juego bloqueado pero también como "un voto progresista y verde que no implica regalarles el voto o premiarle a los que nos han traído hasta aquí".

"Sólo hay una opción diferente y sólo hay una opción nueva para que pase una cosa distinta. En definitiva es o es Más País-Més Compromís o volver a terceras elecciones", ha apuntado Errejón que ha dicho tener "un pálpito muy bueno para el domingo" y ha prometido para el lunes si dan los números "no levantarnos hasta que se conforme un gobierno progresista".

"No se le puede tomar el pelo a la gente y no se le puede faltar el respeto a la gente porque sino la gente se desanima se queda en casa creo que su voto no sirve para nada y entonces nuestro país retrocede 40 ó 50 años como quieren hacer algunos", ha afirmado antes de un acto con militantes de Compromís, en el que ha intervenido junto a Mónica Oltra o Joan Baldoví.

De hecho, Errejón ha sido muy crítico con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias por no haber sido capaces de llegar a un acuerdo y ha advertido que "nos pueden llevar a terceras elecciones y el único beneficiario de esta repetición electoral permanente es VOX, es el señor Abascal y es la extrema derecha".

El líder de Más País ha advertido del peligro que supone la ultraderecha para hacer un llamamiento a las urnas. "A toda esa gente que no sabe si va a acudir a votar les quiero pedir que miren lo que sucedió en la Asamblea de Madrid. La formación de ultraderecha Vox propuso prohibir a las formaciones que no piensan como ellos o que no le guste como piensan y el Partido Popular y Ciudadanos no sólo callaron sino que votaron con ellos", ha recordado.

"Si la gente demócrata no acude a votar ya sabemos lo que nos espera", ha apuntado. "No se le pueden seguir regalando terceras oportunidades a los enemigos de la democracia, la democracia está en peligro y hay que acudir a defenderla. Si nos quedamos en casa los enemigos de la democracia y las libertades siguen avanzando", ha subrayado.

"Fue una irresponsabilidad regalarles una segunda oportunidad y nosotros vamos a garantizar que no se le regala una tercera", ha afirmado.

BALDOVÍ PIDE EL VOTO 'DE OLTRA'

También Joan Baldoví, cabeza de lista por Valencia, ha recordado que "si la democracia no se ejerce acaba muriendo" y ha hecho un llamamiento "a toda la gente que legítimamente está cabreada, que legítimamente está decepcionada con estos últimos meses" para que vaya a votar y ha pedido el apoyo de todos los que votaron por la lista que encabezaba Oltra en las autonómicas.

"Tenemos una opción que es diferente, una opción que además acabaría quitando escaños a la derecha. Nosotros somos parte de la solución lo hemos demostrado muchísimas veces. Decirle a todos esos ciudadanos cabreados que tienen que votar diferente, confiar en nosotros como confiaron en las elecciones autonómicas. Tienen que votar 'Més Compromís' porque nosotros somos parte de la solución y nunca parte del problema", ha concluido.