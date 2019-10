Errejón llama a no hipotecar un gobierno progresista con el 155

Un día después de la celebración del segundo aniversario del 1-O, Íñigo Errejón ha llamado a no "hipotecar" un Gobierno progresista por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña: "No veo motivos para aplicarlo". Además, preguntado por el hipotético escenario en el que Pedro Sánchez busque aplicar esta medida, el candidato de Más País ha asegurado que no le acompañarían en esa decisión.

"Salen políticos de la derecha, y no entiendo que Sánchez se escore en esa dirección, hablando del 155 como si fuera el bálsamo de Fierabrás y diciendo 'habría que aplicarlo'. ¿Por qué? ¿Porque hay manifestaciones? o ¿porque en algunas manifestaciones puede haber incluso incidentes violentos? Pues para esos casos hay un código penal. ¿Hay que suspender una autonomía porque haya problemas de orden público? No", ha explicado.

A este respecto, ha insistido en que "no habría que hipotecar un Gobierno progresista" por la aplicación del 155 y que, aunque "la situación en Cataluña es uno de los problemas de España", no hay que olvidar el resto de problemas: "Aunque en una cosa no estemos de acuerdo podemos avanzar en el resto". En su opinión, la solución pasaría por "un acuerdo de convivencia entre catalanes" que después sea votado por los ciudadanos.

AUTOCRÍTICA

"Es curioso que todos los líderes de las formaciones políticas culpables del bloqueo político inician esta campaña sin un gramo de autocrítica", ha asegurado en referencia a Sánchez y a Pablo Iglesias. De esta forma, el político madrileño se ha preguntado "quién nos asegura que no se va a repetir" el mismo escenario y que nos lleven a tirar los dados una y otra vez "hasta que pase una cosa: que pacte la derecha".

En este sentido, ha reivindicado que su papel debe ser el de conseguir el desbloqueo político: "Nosotros no vamos a aspirar a un acuerdo perfectos sino a uno que satisfaga una parte y al resto intentaremos trabajar para convencer". Así, se ha mostrado dispuesto a negociar tanto con el jefe del Ejecutivo en funciones como con el secretario general de Podemos. Aun así, ha admitido que con el primero nunca ha mantenido una conversación y con el segundo lleva "sin conversar un tiempo largo".

LAS LISTAS DE MÁS PAÍS

A falta de concretar todos los territoriso en los que se presentarán listas propias, Errejón ya está trabajando en la composición de su candidatura por Madrid. Serán Marta Higueras e Inés Sabanés quieren ocupen el segundo y el tercer puesto respectivamente. "Son personas de la más estrecha confianza de Manuela Carmena", ha subrayado.