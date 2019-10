Errejón llama a Sánchez e Iglesias a clarificar la política de pactos tras el 10-N

Íñigo Errejón dio un paso adelante para ser candidato al 10-N hace poco más de un mes con el dogma de que si todo seguía igual en la repetición electoral el resultado sería el mismo: un nuevo bloqueo. A dos semanas de las elecciones, el candidato de Más País insiste en esta idea: "Les estoy escuchando decir las mismas cosas a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias que nos llevaron a la repetición electoral". Su solución es sencilla, que ambos líderes digan a la ciudadanía a que "a qué tipo de Gobierno y de acuerdo quieren llegar" el día después de los comicios.

El político madrileño le ha presido al presidente del Gobierno en funciones que, "para no dar gato por liebre a sus votantes", que aclare si pasado el 10-N se arrimará a los populares y buscará un pacto con Pablo Casado o, por el contrario, tenderá la mano a las formaciones que se encuentran a su izquierda. En una entrevista en RNE, se ha mostrado más duro con el que fuera su compañero de partido. A Iglesias le ha propuesto que explique si "está dispuesto a investir a un Gobierno progresista o, si el número de ministerios no es suficiente, está dispuesto a volver a ir a elecciones".

