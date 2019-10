Errejón sostiene que sería una "locura" votar al PSOE o Unidas Podemos

Íñigo Errejón ha aterrizado este domingo en Barcelona para presentar su papeleta al 10-N, Más País, con dos propósitos: acallar las críticas a su candidato por la circunscripción de la capital catalana, Juan Antonio Geraldes, y ofrecerse como una oferta progresista capaz de llegar a acuerdos con los socialistas tras reproches de los 'comuns' por querer librar la batalla en el feudo de la alcaldesa Ada Colau. En definitiva, ha querido ofrecerse ante los electores "hartos" del PSOE y los Unidas Podemos por la "irresponsabilidad" que supone una repetición electoral: "Sería una locura pensar que votando a las formaciones culpables del bloqueo se va a salir del bloqueo. Si alguien no quiere que se repita el bochornoso espectáculo de este verano tiene que votar diferente", ha espetado, y ha sostenido que "el pueblo de Cataluña es el que más pierde con el bloqueo".

En el acto de presentación que ha reunido a unas 150 personas, Errejón ha razonado que "es crucial asegurarnos de que nadie hará lo mismo que hicieron los principales partidos progresistas con el mandato mayoritario progresista en las pasadas generales". "Los partidos que jugaron con nuestro voto. Nosotros no deberíamos estar aquí. Entiendo que parezca una contradicción. Estas elecciones no se deberían producir, ha sido una irresponsabilidad pero también un crimen. No contra todo el mundo, no lo pagan por igual", ha hurgado aludiendo a los colectivos más vulnerables, aquellos que "pagan los platos rotos".

Portazo al 155

En cuanto al conflicto catalán, se ha presentado como una opción que está "por el acuerdo", y ha defendido que "desde el castigo o la humillación" a los independentistas juzgados no se encontrará una solución política. Sobre la inminente sentencia del Tribunal Supremo, ha criticado las filtraciones, aunque ha valorado que lo expuesto le parece "desproporcionado e inútil" porque este fallo "no acerca el entendimiento y el dialogo".

A su juicio, las derechas esperan la sentencia ansiosas porque usan una sociedad "deshecha" por la desigualdad para "cohesionarla usando el anticatalanismo". "¿Cuál es el pegamento que quieren usar? Cataluña. Necesitan la confrontación permanente. Ya les va muy bien el bloqueo político", ha añadido.

Errejón ha insistido en que su partido no está por un nuevo artículo 155 de la Constitución porque "nadie ha demostrado que sirva para algo": "No se usa como instrumento constitucional, sino como una porra contra otros".

En cuanto al programa, ha repasado el ya presentado acuerdo 'verde', pero no ha detallado sus propuestas en el resto de asuntos.

"No soy independentista"

El número uno por Barcelona, Juan Antonio Geraldes, ha querido despejar las dudas sobre si es o no independentista: "Pedro Sánchez quizás querría construirme como independentista, pero es que no lo soy". En su primer discurso como postulante, ha clamado en favor de la "soberanía" y ha defendido que los jueces "no pueden solucionar problemas políticos".

Por su parte, el número tres y exdirigente de Podemos, Raimundo Viejo, ha hecho su propia diagnosis de los últimos hitos del 'procés' y ha culpado a ERC de las elecciones del 28-A por no haber dado su placet a los presupuestos y, por ende, de la entrada de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados. "Y eso es un hecho que pesará en la consciencia de Gabriel Rufián", ha zanjado.