"Existe el riesgo de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se conviertan en un lavado de cara para algunas empresas del Ibex"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, subraya la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados para el año 2030 dentro de los planes de la ONU. Pero también alerta de que algunas empresas "no se involucran de verdad" en ese objetivo. "No sería sincero si no reconociera que sí existe el riesgo de querer convertir los ODS en un lavado de cara para determinadas empresas del Ibex que, salvo lucir un pin, no se involucran de verdad en la Agenda 2030. Nuestro trabajo es que estos compromisos sean de verdad reales y tangibles, y como Gobierno tender la mano a quienes de verdad apuesten por cumplirlos", dice en una entrevista en 'El Periódico de Aragón'.

Iglesias, máximo responsable en España de la Agenda 2030, subraya que las políticas que está impulsando el Gobierno en esta materia "están muy alineadas con lo que están pidiendo entidades como Naciones Unidas respecto a la covid-19 y la salida social de la crisis". "António Guterres hablaba hace poco, por ejemplo, de la necesidad de apoyar a los trabajadores y trabajadoras, de proteger a los hogares, de aumentar la protección social, y humildemente creo que es precisamente lo que ha hecho este Gobierno poniendo en marcha un escudo social sin precedentes para no dejar a nadie atrás", afirma el vicepresidente segundo.

Los próximos Presupuestos Generales del Estado, continúa, serán importantes para acercar a España a esos objetivos. Iglesias valora también "el esfuerzo presupuestario que hacen las comunidades autónomas para avanzar en el logro de la Agenda 2030". "Creo que el trabajo que están realizando las distintas autonomías y entidades locales está siendo muy notable y fundamental para avanzar en la consecución de los ODS", añade.

DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES

También recuerda que la reunión con todas las comunidades "para establecer un espacio de diálogo e interlocución" sobre la Agenda 2030, que tuvo que posponerse por la pandemia, se celebrará esta semana, el 9 de julio. "Para nosotros es fundamental activar esta sectorial, junto con el resto de mecanismos que ya tenemos con las comunidades, ya que son agentes fundamentales en la localización y la implementación de la Agenda 2030, tanto por sus competencias como por su conocimiento de la realidad concreta de cada comunidad", asegura.

En cualquier caso, Iglesias concreta los pasos adelante que ya ha dado el Gobierno "que influyen en la consecución de los ODS en el poco tiempo que llevamos". "Por poner algunos ejemplos, es el caso de la subida del salario mínimo a 950 euros o la derogación del despido por bajas médicas justificadas, que eran imprescindibles para avanzar en el trabajo decente en nuestro país; La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es un paso muy importante en la lucha contra la emergencia climática que vivimos; o el Ingreso Mínimo Vital, que es fundamental para atajar la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Además de eso, el escudo social que ha puesto en marcha el Gobierno para hacer frente a la crisis generada por el covid-19 también afecta decisivamente a la Agenda 2030. El caso de los erte para proteger el empleo y evitar los despidos masivos, la prohibición de los desahucios y el corte de suministros, las moratorias hipotecarias o la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos son medidas que, primero, ayudan a evitar que suframos retrocesos evidentes en Objetivos de Desarrollo Sostenible como el fin de la pobreza y el hambre o la reducción de las desigualdades; y segundo, construye, a diferencia de lo que pasó en el 2008, una salida social a la crisis que garantice no dejar a nadie atrás", afirma.

LUCHA CONTRA LA POBREZA

Al respecto del Ingreso Mínimo Vital, el vicepresidente segundo sale al paso de las palabras del relator de la ONU Philip Alston, que dijo que la cobertura de la medida es "claramente baja" porque no alcanza a los 10 millones de personas en riesgo de exclusión. Iglesias prefiere fijarse en las declaraciones del relator al respecto de que el Ingreso Mínimo Vital es "un paso fundamental para la lucha contra la pobreza y la desigualdad", auque admite que "por supuesto, tiene toda la razón en que debemos seguir trabajando para ampliar la cobertura y que llegue a una mayor parte de la población, sin duda".

Durante la entrevista, Iglesias también aborda la difícil convivencia entre turismo y sostenibilidad, y aboga por "no plantear una disyuntiva" entre ambos conceptos. "Debemos aprovechar las fortalezas que tiene nuestro país y fomentar un turismo sostenible que proteja los valores naturales que tenemos. Esto implica acabar con el modelo turístico basado en la sobreexplotación y el bajo valor añadido y empezar a utilizar los grandes valores naturales y humanos que tenemos, no solo para proteger nuestros ecosistemas sino también para garantizar condiciones dignas de trabajo y un retorno en forma de oportunidades económicas para los territorios y las poblaciones de estas zonas", dice.