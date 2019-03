El 'fact check' de Puigdemont: ni podrá ser eurodiputado ni tendrá inmunidad

Con la elección de Carles Puigdemont como cabeza de lista de JxCat en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, surge la pregunta de si podrá tomar posesión del escaño dada su situación de huido de la justicia española. El expresidente de la Generalitat ha asegurado este martes que podría recoger el acta de eurodiputado sin necesidad de pisar suelo español y que, una vez asumido el escaño, podría regresar a Cataluña sin riesgo de ser detenido porque gozaría de inmunidad parlamentaria. Sin embargo, la realidad es otra. Verifiquemos algunas afirmaciones de Puigdemont:

"Ser o no eurodiputado depende de Europa, y no de la Junta Electoral"

Falso. Fuentes comunitarias explican a este diario que el Parlamento Europeo recibe un documento de la junta electoral de cada Estado con la lista de diputados electos que han recogido el acta una vez cumplidos todos los trámites legales. "El reglamento europeo es un paraguas, pero es cada ley electoral estatal la que prevalece. Las elecciones europeas funcionan como cualquier elección española, como las generales", aseguran las mismas fuentes.

"No es necesario acudir físicamente a recoger el acta"

Según la legislación vigente, para recoger el acta de eurodiputado hay que comparecer ante la Junta Electoral Central (JEC), con sede en el Congreso, y jurar o prometer la Constitución. El artículo 224.2 de la ley del régimen electoral general (LOREG) establece que "en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central". La norma no explicita que este trámite sea presencial, pero fuentes de la UE confirman que no se puede delegar porque "acatar la Constitución debe hacerse presencialmente". Así lo hicieron, por ejemplo, los 54 eurodiputados electos en el 2014, incluido el posconvergente Ramon Tremosa. No hay precedentes de lo contrario.

"La inmunidad a todos los efectos comienza en el momento en que eres elegido"

Tampoco es cierto. Para gozar de inmunidad parlamentaria hay que cumplir previamente todos los trámites mencionados. La ley señala que, pasados cinco días desde la proclamación de los resultados, la JEC "declarará vacantes los escaños correspondientes a los diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento". Este requisito es aplicable a todos los diputados electos, por lo que si Puigdemont regresara a España sería inmediatamente detenido y puesto a disposición de la justicia, que tiene suspendida la instrucción de la parte del sumario que le afecta.

"Si el Parlamento Europeo valida mi elección como diputado y activa mi inmunidad, en aquel período yo deberé decidir qué acta escojo"

No es exactamente así. Como hemos explicado, no es la Eurocámara la que deberá validar la elección de Puigdemont, sino la Junta Electoral Central. Y antes de recoger el acta de eurodiputado, el expresidente de la Generalitat debe renunciar al escaño en el Parlamento catalán, pues el artículo 211 de la ley electoral española impide compatibilizar actas de diputado en el Parlamento Europeo y cualquier Cámara legislativa estatal o autonómica.