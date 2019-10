Fake News: las cinco falsedades y manipulaciones de los disturbios en Cataluña

Las protestas y altercados contra la sentencia del 'procés' continúan alimentando estos días la difusión de bulos, falsedades e informaciones descontextualizadas.

Estos son las cinco principales muestras de 'Fake News':

Primera: Los disturbios se cobran dos muertes

Desde el primer día de las protestas, el pasado lunes, han circulado mensajes que responsabilizan a los disturbios ocasionados por los manifestantes de dos muertes: la de un turista francés que sufrió un ataque al corazón en El Prat y la de un niño que no llegó a tiempo al hospital por las protestas. El propio líder del PP, Pablo Casado, inició su rueda de prensa del martes tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aludiendo al extranjero fallecido. Respecto a este caso, no hay evidencias que vinculen la muerte de este hombre de 64 años con las protestas independentistas.

La víctima sufrió una parada cardiorespiratoria en El Prat, adonde llegó caminando, y fue evacuado en helicóptero posteriormente al Hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat, donde falleció. Mensajes en redes sociales y medios de comunicación han vinculado directamente el ataque cardíaco del turista con la agitación causada por los manifestantes, pero también se ha difundido que los CDR bloquearon el paso a los servicios de Emergencia o que el hombre falleció tras tener que realizar un sobreesfuerzo al recorrer varios kilómetros a pie debido a los cortes en las carreteras que dan acceso al aeropuerto. Sin embargo, fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat aclaran a EFE que las protestas por la sentencia del 'procés' y el fallecimiento de este hombre no coincidieron "ni en el lugar ni en el tiempo".

Los disturbios se concentraron en la Terminal 1 del aeropuerto, mientras que el ciudadano francés fue atendido en el aparcamiento de la Terminal 2. Niegan también que el dispositivo médico no pudiera desplazarse para atender al hombre debido a un supuesto bloqueo de los manifestantes: pudieron llegar inmediatamente gracias a que contaban con equipos en el aeropuerto de manera preventiva ante las movilizaciones que se estaban empezando a producir. El SEM no tiene constancia de si el hombre tuvo que desplazarse a pie varios kilómetros hasta el aeropuerto por los cortes de tráfico, ya que este detalle no figura en el parte médico realizado. La embajada francesa en España ha confirmado a EFE que este ciudadano sufrió un infarto en el aeropuerto, pero no se ha pronunciado sobre las causas que pudieron provocar el ataque.

La otra supuesta víctima de la violencia desplegada en las calles de Barcelona es un niño de cinco años atropellado por un motorista en la ciudad, que según ha circulado en internet habría muerto porque los servicios de emergencias no pudieron llegar a tiempo a atenderle debido a los cortes de tráfico provocados por los CDR. Según han explicado a EFE fuentes del SEM, este servicio recibió la alerta poco después de las 13:00 horas y desplazó a un equipo que llegó en 8 minutos hasta el lugar de los hechos, el cruce de calle Provençals con Ramón Turró, en el distrito de Sant Martí. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia, que no se encontró con ningún problema de circulación, se encuentra dentro de la media, aseguran las mismas fuentes. El traslado al Hospital del Mar, donde el menor falleció, se produjo también sin incidentes.

Segunda: Los Mossos disparan balas de goma

"Un joven pierde un ojo como consecuencia de las cargas policiales de El Prat. Los Mossos utilizaron balas de goma". Numerosos tuits como este, que alude a la lesión a un manifestante durante una carga en el aeropuerto de Barcelona el pasado lunes, denuncian que el cuerpo policial de la Generalitat está disparando este material antidisturbios.

Es falso: el Parlamento de Cataluña prohibió en 2014 el uso de balas o pelotas de goma por los Mossos d'Esquadra, que emplean desde entonces proyectiles de material viscoelástico o "foam". De hecho, ni siquiera disponen de "contingente" de balas de goma, que sí utilizan la Policía Nacional y la Guardia Civil, aseguran a EFE fuentes del cuerpo catalán. Por ello, aseguran que es "imposible" que agentes de los Mossos hayan realizado disparos con este tipo de munición, que tampoco podrían emplear por no coincidir con el calibre de las armas que utilizan en estas actuaciones.

Tercero: Un manifestante arrollado por los Mossos ha muerto

Un mensaje compartido en Twitter asegura que el joven que fue atropellado este martes por un furgón de los Mossos d'Esquadra durante las protestas está muerto.

No es cierto: el joven "evoluciona favorablemente" este viernes en el Hospital Sant Joan XXIII de Tarragona, según ha informado a EFE el centro sanitario, donde ingresó inconsciente el martes en ambulancia en estado grave, como consecuencia de un traumatismo cranoencefálico. Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a EFE por su parte que el joven fue arrollado por uno de sus vehículos.

Cuarto: Fotos antiguas de antiespañolistas

Dos jóvenes apaleando a un hombre con una bandera española, independentistas prendiendo fuego a la enseña en una marcha... Usuarios y grupos vinculados a la ultraderecha están difundiendo fotos de hace años para denunciar la violencia de radicales sobre otros manifestantes españolistas.

Una de estas imágenes capta a un joven con un polo azul a punto de dar un puñetazo en la cabeza a un hombre que lleva la bandera española con el toro de Osborne sobreimpreso mientras lo coge del cuello. Un tuit dice: "Hay que divulgar esta imagen por si alguien conoce a ese desgraciado y que acabe con los huesos en la cárcel". Pero esta foto recoge altercados violentos protagonizados por ultras en Valencia en octubre de 2017.

Otra instantánea muestra a un encapuchado quemando una bandera española, atada a otra europea y francesa. La imagen es de una manifestación anticapitalista con motivo de la Diada en 2017.

Supuestos agentes infiltrados

Numerosas fotos y vídeos documentan en las redes supuestas infiltraciones de agentes policiales para perjudicar la imagen de los manifestantes contra la sentencia del Supremo.

En una de ellas, una decena de jóvenes encapuchados, con sudadera y vaqueros rotos, posan con gesto marcial y brazalete amarillo. La imagen se ha compartido en decenas de "posts" como si hubiera sido tomada estos días, aunque en realidad apareció publicada en un blog en 2012 que denunciaba, precisamente, la presencia de agentes de paisano en movilizaciones, como se puede comprobar mediante una búsqueda en Google.

En uno de los vídeos más publicados en las redes sociales se ve a un agente policial arrojando una valla sobre una hoguera en plena calzada. Los mensajes le identifican como policía nacional, pero fuentes de la Policía Nacional en Barcelona no reconocen el uniforme como propio de este cuerpo y, en cualquier caso, expertos en operativos antidisturbios consultados por EFE subrayan que el agente simplemente estaba retirando la valla para despejar la circulación al tiempo que impedía que algún violento la volviera a utilizar.

También se está viralizando estos días un vídeo que muestra a policías nacionales arrastrando por el suelo e inmovilizando a un manifestante hasta que se identifica como agente infiltrado al grito de "Soy compañero! Que soy compañero, coño!". Sin embargo, este vídeo fue grabado en Madrid el 25 de septiembre de 2012 durante la movilización "Rodea el Congreso" y emitido entonces por HispanTV, en su programa "A la Calle".