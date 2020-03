Felipe VI, beneficiario en la fundación que recibió dinero de Arabia Saudí

La monarquía ha sido una institución esencial en España, es una de las pocas que parecía legal; si se conformará todo esto los españoles no sabriamos en quien confiar. Me hace mucha gracia que en la comisión de investigación solicitada en el Congreso de los Diputados el P.P. se haya opuesto a la misma, cuando es público y notorio que Juan Carlos siempre preferió a la izquierda en general y al P.S.O.E. en particular en el poder. La derecha por lealtad institucional ha dicho no a esa investigación, pero lo que realemente se merecía es que hubiesen votado sí.