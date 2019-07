La fiscalía intenta interrogar a Corinna por el AVE saudí

La fiscalía ha pedido a la Serious Fraud Office (SFO) interrogar por videoconferencia desde Gran Bretaña a la amiga de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein en el marco de las diligencias en las que investiga el presunto pago de comisiones ilegales en la obra del AVE a La Meca (Arabia Saudí).

La Fiscalía Anticorrupción, que preside Alejandro Luzón, se ha dirigido a ese organismo antifraude al residir Corinna en ese país, según adelantó ayer la Cadena Ser.

Fuentes consultadas por Efe explicaron que por el momento la SFO no se está mostrando muy colaboradora con la petición de la Fiscalía, sobre la que aún no han obtenido respuesta. Según Robin Rathmell, abogado de Corinna, su clienta «aún no ha sido contactada» pero estará «encantada de cooperar». «Dada la amplia variedad de la conducta ilegal en su contra, ella da la bienvenida a la oportunidad de ser escuchada públicamente», explica el letrado, que subraya que Corinna «no tuvo ninguna participación».

Anticorrupción abrió estas diligencias en octubre después de que el juez del caso Villarejo cerrara la pieza Carol, que se abrió a raíz del hallazgo de una grabación de un encuentro en Londres entre Villarejo y Corinna en 2015.

De las revelaciones de Corinna, la Fiscalía solo ve indicios de delito en las posibles comisiones. En la conversación con Villarejo, Corinna habla de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y del contrato del AVE en Arabia Saudí, que fue adjudicado en octubre de 2011 a un consorcio de doce empresas españolas, entre ellas la constructora OHL. Habló en concreto del pago de comisiones por empresas españolas «para el tren», que habrían ascendido a 80 millones de euros abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y éste a su vez le habría dado todo, o parte, a don Juan Carlos.