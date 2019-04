La Fiscalía pide imputar a diez votantes del 1-O por 'resistirse activamente' a la Policía

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Realmente la fiscalia y, yo diria que hasta la justicia, da pena. Por que no nos imputan a los dos millones trescientas mil personas que fuimos a votar? No hicimos todos lo mismo? Defender las urnas, ergo defender la democracia? Se les ve de una hora lejos que lo que “les pone” es atacar a Catalunya. Les importa un rábano los catalanes, por mucho que digan que nos quieren y que quieren que no nos vayamos. Mentira podrida! Por sus obras los conoceréis, y tanto que los conocemos... Triste país...