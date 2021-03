Gabilondo: "Con este Iglesias, prefiero 'no'"

Tranquilo señor Gabilondo, si es que se puede estar aún más de lo que usted parece estarlo. Usted pactará con el señor Iglesias por que todo indica que ese es el plan marcado por Sánchez, no creo que el señor Iglesias deje una vicepresidencia para optar a la nada. Si el señor Sánchez no podría dormir con el señor Iglesias en el gobierno y terminaron en la misma cama usted la hará exactamente igual, con el señor Iglesias o quien sea. Todo parece indicar que el papel del vicepresidente Segundo será irrelevante, él y su partido si están en la fase descendente de la curva, no como la pandemia, y Madrid no parece un feudo Podemita. Pero que usted pactará está muy claro. Lo que interesa es el poder y el ansía de poder no entiende ni de buenas conductas ni de verdades, ni de frases dichas en ruedas de prensa. Con este Iglesias pactará usted seguro, insulte a quien insulte. Madrid será un polvorín como ya estamos empezando a ver, manifestaciones a favor de delincuentes condenados, es el primer paso, la violencia callejera llegará y usted pactará.