El general Santiago: "Lo primero son las personas. No hay ideologías"

"Lo primero son las personas. No hay ideologías". El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, ha salido al paso de las críticas políticas tras su frase sobre los bulos. "Todos los que estamos aquí somos un equipo", ha afirmado el general del instituto armado, proclama que ha sido recibida por aplausos por sus compañeros del comité técnico sobre el coronavirus.

Santiago causó el domingo una tormenta política con esta frase durante la rueda de prensa técnica desde el palacio de la Moncloa: "Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas estas series de bulos. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contradijo sus palabras poco después. "Sería ilegal", llegó a decir.

Este lunes, en la misma rueda de prensa, Santiago ha intentado calmar las aguas. "Si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. lo primero las personas", ha dicho.

Fernando Simón, epidemiólogo portavoz de Sanidad, también ha salido en defensa de Santiago, al subrayar que éste "es un equipo técnico muy expuesto". Más duro, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha opinado que "utilizar fallos en los discursos, utilizar terminología o frases cuando estamos al límite de nuestra capacidad y resistencia para hacernos daño, no es algo decente". "Siempre habrá quien no le guste y sé que con esto me estoy exponiendo de nuevo, pero es algo que considero que debía decir. Espero que la mayoría de los españoles lo entiendan", ha zanjado.

