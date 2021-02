La Generalitat de Cataluña plantea no publicar datos el 14-F si faltan muchos votos

El director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat de Cataluña, Ismael Peña-López, ha planteado este domingo "suspender" la publicación de los resultados de los comicios catalanes la misma noche electoral si muchas personas aún no han podido votar porque no se hayan constituido sus mesas. La medida, ha justificado, buscaría evitar que los electores que tengan que acudir a las urnas después del 14 de febrero, "generalmente el martes", realicen un voto "táctico" aprovechando que ya conocen el resultado de la mayoría de la población.

"Si son muchas personas, podría afectar el sentido del voto de las personas que van a votar el martes porque podrían hacer un voto mucho más táctico, con mucha más información que la que tenían sus conciudadanos el domingo", ha argumentado en una entrevista en 'Rac 1'. La Generalitat, así, abre la puerta a suspender la publicación de los datos, pero no su recepción. "Hasta estamos planteando ni sumar los datos para que no pueda haber ninguna filtración", ha añadido.

Peña-López ha asegurado que habrá tiempo suficiente para tomar la decisión, ya que a las 10 horas se sabrá qué mesas no se han podido constituir por la ausencia de los elegidos por sorteo (ese proceso tiene lugar entre las 8 y las 9, y luego hay una hora más para intentar cubrir las vacantes) y hasta las 20 horas no cerrarán los colegios electorales. "Tendremos tiempo suficiente para, si creemos que el porcentaje es muy sensible, hablar con las candidaturas y las juntas electorales para ver qué decidimos", ha asegurado.

Suplentes de otras mesas

Si a las 10 horas una mesa no tiene miembros suficientes para formarse, queda suspendida "automáticamente" y se tendrá que constituir "al cabo de 48 horas". Para limitarlo, ha recordado, se podría "coger a suplentes que han quedado libres" para ponerlos en otras mesas cercanas. "Al que le toque en Martinet de Cerdanya (Lérida) y tenga que ir a Puigcerdà (Gerona), tendrá que coger el coche y hacer 15 o 20 minutos", ha apuntado antes de no descartar que cuerpos de seguridad o taxistas se ocupen de transportar a estas personas. Peña-López, con todo, afirmó ayer sábado que veía "casi nulo" el riesgo de que el 14 de febrero queden mesas electorales suspendidas.

Este domingo, también ha explicado que las personas llamadas a controlar las mesas electorales recibirán un SMS para que se hagan un test de antígenos entre el 9 y el 12 de febrero. Aun así, ha añadido, se difundirá esta información por internet porque "es muy difícil tener la lista definitiva" de titulares y suplentes debido a las alegaciones que se están presentando.