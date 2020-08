El Gobierno aplaude la "ejemplaridad y la transparencia" de Felipe VI

Tras conocer la decisión del rey Juan Carlos de trasladarse fuera de España, el Gobierno ha expresado su respeto al anuncio del rey Juan Carlos de trasladarse fuera de España y ha subrayado su reconocimiento al "sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI" desde su llegada a la Jefatura del Estado. Pedro Sánchez cmparecerá mañana, como estaba ya previsto, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Más rápido, una hora antes, fue la reacción del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha sido uno de los políticos que antes ha escrito en Twitter sobre el anuncio de la Casa Real, comparando a Juan Carlos con Alfonso XIII, el abuelo del monarca emérito que abandonó España tras la proclamación de la II República. "Como Alfonso XIII...", ha escrito Torra.

El Partido Popular ha destacado el "papel determinante y decisivo" que tuvo Juan Carlos en la llegada de la democracia a España y ha hecho un llamamiento a la unidad en torno al jefe del Estado y a institución que representa.

Los populares han su "más absoluto respeto" a la decisión del Rey emérito, quien, a su juicio, demuestra con el comunicado conocido este lunes "su lealtad a España, a la Monarquía parlamentaria y al rey Felipe VI.

Sí ha reaccionado el socio del PSOE en el Ejecutivo. El portavoz en el Congreso de Unidas Podemos , Pablo Echenique, ha manifestado que el objetivo del anuncio no podría ser otro que dificultar la investigacion judicial en la que el monarca está inmerso. "Teniendo causas pendientes en España y tanto dinero para viajar y protegerse, ¿la justicia va a permitir que se marche? ¿No podría eso dificultar las pesquisas? Esperamos que no sea precisamente ése el motivo de la decisión y, si es así, se le impida huir", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Desde la oposición, el líder de Mas País, Iñigo Errejón, ha acusado este lunes al Rey emérito de "huir" de España sin rendir cuentas. "Es escandaloso. Al menos que devuelva el dinero, que buena falta le hace a nuestro país", ha escrito Errejón en un mensaje de Twitter. Su compañera de partido y y diputada en la Asamblea Madrileña, Tania Sánchez, ha escrito: "La historia muestra que los borbones son de robar y de huir. En el caso de Felipe VI ¿será cuestión de tiempo seguir la tradición familiar?", se pregunta

La cuenta de Twitter de Oriol Junqueras, que cumple condena de 13 años por sedición, afirma con ironía que "la ley es igual para todos. Por eso el rey permite que su padre corrupto marche y no dé explicaciones, el Gobierno mira hacia otro lado y los jueces del Supremo pasan' porque el Emérito no es independentista. La España irreformable y corrupta de siempre.

La llei és igual per a tots. Per això el rei permet que el seu pare corrupte marxi i no dóni explicacions, el Govern mira a una altra banda i els jutges del Suprem passen perqie l’emèrit no és independentista. La Espanya irreformable i corrupte de sempre. https://t.co/5vZR6svEQb