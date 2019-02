El Gobierno asume que habrá elecciones antes del verano

Me parece que Madricacereño tiene toda la razon. Yo agregaria que es una argucia mas para seguir en la Moncloa el mayor tiempo posible. Pero no por la manifa de la plaza de Colon, sino porque ha visto la posibilidad de que ocurra algo con lo que el no contaba, que una mocion de censura la votaran en su contra, o lo que es mas posible que un grupo importante de socialistas no asistiera al acto.