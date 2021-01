El Gobierno y las autonomías se sientan para combatir el covid-19 tras las navidades

La gestión española de esta pandemía es de manual para estudiar en clase de epidemiológia LO QUE NO HAY QUE HACER NUNCA y citar expresamente la gestión española en clase. El problema no es ni serán las Autonomía, el problema son los políticos que las gobiernan. Gente sin criterios, deshumanizados y con la vista siempre puesta en el marketing y rédito de votos antes que en la salud. Ya lo dijo Vara "no hay salud sin económia ni economía sin salud" (o algo así), pero en definitiva no dijo nada, unas premisas circulares y totalmente vacuas, cuando debría haber dicho y hecho otra cosa.