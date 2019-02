El Gobierno califica de 'insensatez' el viaje de Arrimadas a Waterloo

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha calificado de "insensatez" el anuncio del viaje de la líder de Ciudadanos de Catalunya, Inés Arrimadas, a Waterloo, el lugar de residencia del expresident Carles Puigdemont. "No es sensato anunciar un viaje a Waterloo para alimentar una política de confrontación que no beneficia a nadie", ha denunciado Celaá en referencia a este desplazamiento de Arrimadas para recordarle a Puigdemont que la República catalana "no existe".

La portavoz ha dirigido también sus críticas a los partidos catalanes soberanistas. "Frente a las falsedades del relato independentista, este Gobierno ha apostado por la sensatez y va a seguir defendiendo el orden constitucional, el diálogo y la ley", dijo antes de subrayar las palabras pronunciadas por Felipe VI esta semana: "El Rey ha recordado que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Y eso lo saben los independentista, que no han conseguido ninguna de sus exigencias anticonstitucionales".