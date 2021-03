El Gobierno dice que "no es aceptable" la vacunación de las infantas

NO SE HAN VACUNADO EN ESPAÑA, CON LO QUE NO SE HAN COLADO, NI LE HAN QUITADO EL TURNO NI LA VACUNA A NINGÚN ESPAÑOL, LO QUE NO ES ACEPTABLE ES LA CANTIDAD DE POLÍTICOS, DE CURAS, ETC, QUE SÍ SE HAN COLADO Y SI LE HAN QUITADO LA VACUNA A ALGUNA PERSONA QUE LA NECESITARÁ MÁS,, Y ME APUESTO UN RIÑÓN, QUE MUCHOS MIEMBROS Y MIEMBRAS DE ESE GOBIERNO YA TIENEN HACE TIEMPO LA VACUNA PUESTA,, TAMPOCO ES I ACEPTABLE LA GESTIÓN QUE HAN HECHO USTEDES DE LA PANDEMIA Y EN GENERAL, I ACEPTABLE LA COALICIÓN DE GOBIERNO CON COMUNISTAS E INDEPENDENTISTAS Y AFINES A TERRORISTAS,,, DEJEN USTEDES DE DESVIAR LA ATENCIÓN Y GOBIERNEN COMO DEBE SER,, AUNQUE ESO ES IMPOSIBLE CON LOS SOCIOS QUE TIENEN