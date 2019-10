El Gobierno esperará a que el Parlament apruebe la iniciativa para ver si actúa contra ella

El Gobierno esperará a que el Parlamento apruebe la iniciativa que han presentado los independentistas contra la sentencia del procés para decidir si actúa contra ese texto.

JxCat, ERC y la CUP han pactado una propuesta de resolución en el Parlamento que rechaza la sentencia del 'procés' y alude al derecho a la autodeterminación, un texto con el que echan un pulso al Tribunal Constitucional (TC), aunque está redactado en unos términos que buscan evitar su impugnación.

Después de las advertencias del TC sobre el riesgo penal de incurrir en un delito de desobediencia si no se acata la suspensión de los acuerdos del Parlamento sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil, los partidos independentistas han buscado una fórmula matizada para referirse en su texto a la cuestión de la autodeterminación.

Fuentes del Gobierno han señalado, ante esta nueva iniciativa de los independentistas, que el PSC va a presentar un escrito de reconsideración porque el texto contiene "planteamientos sobre los que ya ha dictaminado en contra el Tribunal Constitucional".

DECISIONES TOMADAS

El Ejecutivo central esperará a ver qué ocurre con la reconsideración, y si se aprueba o no la resolución, algo que en cualquier caso, apuntan las mismas fuentes, no ocurriría hasta la sesión del 12 o 13 de noviembre. "El Gobierno actúa cuando hay decisiones tomadas por el Pleno, no sobre anuncios, propuestas o declaraciones de intenciones", añaden desde Moncloa.