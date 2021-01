El Gobierno podría declarar la Comunidad de Madrid zona catastrófica por 'Filomena'

Madrid ha sufrido el zarpazo de la borrasca 'Filomena' y el Gobierno no descarta declarar a toda la Comunidad zona catastrófica. La propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, prevé que la región no resolverá los problemas de movilidad antes de dos días y el ministro del ramo, José Luis Ábalos, no ha descartado declarar la zona como afectada por emergencias (la actual denominación), debido a los efectos del temporal.

"Hay que hacer la evaluación de los daños cuando amaine el temporal. Hay que ver las causas, los daños, el alcance de los mismos y es cuando se procede esta cuestión", ha señalado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta declaración y la gestión de 'Filomena' son dos de las principales nuevas banderas políticas del PP.

En este sentido, Ábalos ha insistido que antes de plantearse una declaración de este tipo "lo primero que se tienen que evaluar son los daños". "Cuando podamos hacer una evaluación de los daños será el momento para evaluar algo de este tipo, cuando se conozcan los impactos y los daños", ha precisado.

Por último, Ábalos ha criticado al presidente del PP, Pablo Casado, por hacer "actos de cara a la galería" que "tienen poca contribución" para los ciudadanos. "Casado puede coger una pala, otros fueron a hacer muñecos de nieve y otros se tiraron bolas: cada uno disfrutó de la nieve como quiso", ha subrayado.

Coste de la luz

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha señalado que es "prematuro" plantear un fondo de ayudas para las zonas afectadas por el temporal de nieve y ha incidido en que la primera línea de apoyo está en el ámbito de los seguros privados.

En una entrevista en la Cadena Ser, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha recalcado que lo primero es "ver la evaluación de los daños". "La respuesta ha sido la adecuada y el Gobierno ha estado en primera linea", ha incidido la ministra que también ha indicado que es lógico que se produzca un aumento puntual de los costes energéticos ante esta situación extraordinaria.

Calviño ha dicho que se trata de un episodio "puntual" y que "no podemos hacer pensar que la reforma del sector eléctrico supone que no pueden darse subidas puntuales de la luz".

La UME, en Madrid

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado la labor de las Fuerzas Armadas. "En estos momentos tenemos unas 1.500 personas trabajando pico y pala. Han llegado refuerzos de todos los sitios donde tenemos base de la UME, también el Ejército del Aire ha apoyado", ha explicado.

En concreto, la ministra ha resaltado que en Madrid, a los 600 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, se han incorporado 400 del Ejército de Tierra, que han ayudado al traslado de enfermos. Por último, la ministra ha afirmado que las Fuerzas Armadas se van a quedar en la Comunidad de Madrid "el tiempo que haga falta". "Si tienen que venir refuerzos de otros sitios, vendrán. Los efectivos de la UME se van a volcar como siempre, con todos los instrumentos", ha concluido.