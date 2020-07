Gobierno y oposición avanzan en pactos generales para la reconstrucción

La jornada ha empezado con buen tono en el Congreso después de semanas de crispación pese a la pandemia. La comisión de reconstrucción para diseñar la España post-covid está analizando y votando las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo en los que se ha dividido: Unión Europea, sanidad, políticas sociales y sistema de cuidados y reactivación económica. Y todo apunta a que habrá un acercamiento significativo de PSOE-Podemos y PP en políticas europeas y el sistema sanitario, con acuerdos muy generales para facilitar el entendimiento, y también entre los grupos de izquierdas en los otros dos bloques. Ciudadanos ha logrado entenderse con los partidos del Gobierno y los populares en todas las áreas menos la social.

Respecto a las políticas de la Unión Europea, PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos han alcanzado "un principio de acuerdo", según ha anunciado el diputado popular Mario Garcés y adelantó este diario ayer. Garcés ha destacado el "talante" de los grupos parlamentarios para buscar el entendimiento y ha aplaudido que "el eje de la izquierda" haya girado "un poco hacia el centro". El diputado conservador ha agradecido que en las propuestas que los socialistas y los morados presentaron juntos se recogiera ya el compromiso del Gobierno de España con el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, un acuerdo jurídico de obligatorio cumplimiento y que ahora se ha suspendido por el coronavirus. Ese acuerdo de los Veintisiete marca que los países mantendrán el déficit público por debajo del 3% del PIB y una deuda pública máxima de referencia del 60%. La pandemia ha disparado esas cifras, sobre todo la del déficit (el Ejecutivo cree que llegará hasta el 10% este año). La de la deuda lleva desbordada desde hace años. Según las previsiones de la Moncloa, puede cerrar en el 115% este 2020. ERC ha avisado en la comisión que, si PSOE y PP llegan a un acuerdo y ese compromiso se incluye en el texto, espera que sea papel mojado. Si no, el PSOE tendrá que pactar los Presupuestos con el PP, ha añadido.

Los populares también han cedido y no han incluido ninguna enmienda para exigir que Bruselas ponga condiciones a los países que quieran acceder al fondo de reconstrucción europeo de 750.000 millones euros. Pablo Casado dijo hace dos semanas que esperaba que la UE reclamara a la Moncloa que no derogara la reforma laboral, pero finalmente no hay ninguna referencia a este asunto en las conclusiones del grupo de trabajo europeo. La reforma laboral se ha abordado en el bloque económico, para facilitar el acuerdo entre PSOE y PP al menos en la UE.

La portavoz de Ciudadanos ha destacado que el borrador de conclusiones de PSOE-Podemos ha sido bastante "razonable" y la de Junts per Catalunya, que el espíritu del grupo haya sido "constructivo".

"PACTO DE ESTADO POR LA SANIDAD"

El buen ambiente, tan alejado de la retórica agresiva que suele campar por el Congreso, en especial cuando intervienen los líderes de los partidos durante las sesiones de control, ha sido la tónica también entre los diputados que están abordando el sistema sanitario. Todos los grupos se han mostrado dispuestos a llegar a un pacto, pese a que las formaciones nacionalistas e independentistas se han quejado de que algunas de las propuestas encerraban medidas recentralizadoras. Es importante que lleguemos a un pacto de Estado por la sanidad, ha dicho Ana Pastor, del PP. Es muy importante. Tenemos la mano tendida, ha insistido, desde el PSOE, la diputada Ana Prieto.

El entendimiento entre los partidos del Gobierno y los populares se ha roto en el grupo de trabajo de Asuntos Sociales. Estamos lejos de lo que plantea esta propuesta, ha dicho la diputada del PP Rosa María Romero sobre el borrador de PSOE y Unidas Podemos. Tenemos claro que la mejor política social es el empleo y que se piense que solamente con medidas de nuevas prestaciones sociales y más gasto público pueda significar que verdaderamente se está ayudando a la gente la realidad dista mucho de ello, ha sentenciado la parlamentaria conservadora.

Uno de los puntos más críticos ha sido el planteamiento de PSOE y UP de excluir a las escuelas concertadas de las ayudas económicas destinadas a la educación. Romero ha asegurado que esto supone un ataque directo a la libertad de enseñanza, a la libertad de elección que deben tener los padres. Así, la diputada del PP ha dejado claro que el entendimiento en este grupo de trabajo está complicado. Quiero recordar que España es el país de Europa con más centros concertados. Por tanto, eso de perseguir a la concertada díganselo a otros países, pero desde luego a España no, le ha respondido la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo.

TODAVÍA QUEDAN DÍAS DE NEGOCIACIÓN

Pero lo que se apruebe hoy solo será un primer acercamiento, que puede varias en los próximos días y semanas. Las conclusiones que se votan hoy en los cuatro grupos de trabajo podrán ser alteradas primero el viernes, cuando las aprobará la comisión propiamente dicha, y también en la segunda mitad de julio, cuando las votará el pleno del Congreso.

"Los ciudadanos esperan trabajo, entendimiento y soluciones. Es solo un primer acercamiento", ha dicho el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, que el día anterior se reunió con la mayoría de los grupos para abordar los pactos.

Simancas ha querido dejar claro que lo que se aprobará finalmente no será un programa de gobierno, ni tampoco un embrión de los Presupuestos, proyectos donde las posibilidades de alcanzar un consenso son mucho menores, al tener que ir a lo concreto. Estamos hablando de las bases sobre las que queremos reconstruir este país, y estas bases tienen que ser muy generales, amplias y transversales, para que sean susceptibles de grandes consensos, ha argumentado.

LOS PRESUPUESTOS

Esa misma sintonía espera Pedro Sánchez trasladar a la negociación de los Presupuestos Generales de 2021. En el acto de reapertura de la frontera entre España y Portugal, el presidente del Gobierno ha dicho que espera que las fuerzas políticas aborden con una "actitud constructiva" la elaboración de las cuentas porque esta crisis pide la "unidad de todos". "Siempre he dicho que teníamos un enemigo común y el propósito de reconstrucción y de preservación del trabajo", ha afirmado antes de aplaudir "la voluntad de todas las formaciones de llegar a acuerdos".