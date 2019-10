El Gobierno planea establecer un mínimo autonómico en Sucesiones y Patrimonio

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, avanzó que en el caso de mantenerse el PSOE en el Ejecutivo plantearán que se establezca un mínimo en impuestos como Sucesiones o Patrimonio, cedidos a las comunidades autónomas, para frenar el contagio de rebajas fiscales que se produce con las bajadas de tributos que plantea la Comunidad de Madrid y que afirmó que se puede permitir por el 'efecto capital'.

"Patrimonio o Sucesiones están delegados pero debe haber un rango para evitar que en la práctica el impuesto se elimine, que es lo que ha pasado con Sucesiones en muchas comunidades", explicó Montero en una charla en Radio Valencia Cadena SER.

La ministra dijo que "es compatible la autonomía fiscal con una armonización que no provoque desigualdades inexplicables en el conjunto del territorio".

Montero, siguiendo la tesis del presidente valenciano Ximo Puig apuntó al gobierno popular de la Comunidad de Madrid y afirmó que "por el hecho de ser la sede de la capitalidad, tiene ventajas añadidas y eso hace que las recaudaciones sean superiores a las de los vecinos" lo que permite que "de forma sistemática, plantee bajadas de impuestos, como el de Sucesiones".

"Claro que se produce dumping fiscal o espiral fiscal a la baja. Se va contagiando el sistema y cuando te das cuenta no es que se ha bajado sino se ha deslegitimado y ha habido una campaña de desprestigio y ahora la mayoría de ciudadanos no entiende por qué tiene que existir. Es una situación grave que tenemos que armonizar", subrayó Montero que dijo ser partidaria de que haya "una serie de limites para que no haya agravios entre diferentes regiones".

En Madrid, Patrimonio está bonificado al 100% y Sucesiones al 99% para familiares directos y Javier Fernández-Lasquetty, consejero de hacienda de la Comunidad, ha anunciado que van a seguir "avanzando" para reducirlo entre tíos y sobrinos.

FINANCIACIÓN, IMPUESTOS Y POBLACIÓN

Montero mantuvo después un encuentro en el Palau de la Generalitat con Puig y los representantes de los principales sindicatos y empresarios y afirmó que, en el caso de retener el Gobierno, volverán a plantear una subida de impuestos para afrontar una nueva financiación autonómica en la que afirmó que no habrá comunidades perdedoras y en la que la administración central debería reducir su cuota en el reparto.

"El Gobierno tiene que revisar la fiscalidad porque estamos ocho puntos por debajo de la media europea y, si aspiramos a tener un estado excelente, tenemos que tener una fiscalidad que acompañe", señaló Montero, que aboga por impulsar una "fiscalidad medioambiental".

Para Montero señaló que buscarían el consenso pero destacó que, en su opinión, se debe priorizar "el criterio de población". "No hay nada que justifique que entre la comunidad mejor pagada y la peor haya 800 euros de diferencia ni insularidad ni edad ni dispersión", concluyó.