El Gobierno rechaza toda aspiración marroquí sobre Ceuta y Melilla y afirma que "son españolas"

El Gobierno ha rechazado este martes de forma tajante cualquier aspiración de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla como la expresada por el primer ministro marroquí, Saadedin Otmani, recalcando que no hay ninguna discusión al respecto porque ambas ciudades son españolas.

Ha sido la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, la que ha puesto voz a la posición del Gabinete de Pedro Sánchez tras conocer las declaraciones de Otmani que llevaron a pedir explicaciones a la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich.

En una entrevista con el canal saudí Acharq el pasado fin de semana, Otmani dijo que Marruecos tratará con España "el tema de Ceuta y Melilla" tras solucionar el conflicto del Sáhara Occidental. "No hay tema. Ceuta y Melilla son españolas. No hay tema. Lo conoce muy bien el Gobierno marroquí. Esto no lo discute el Gobierno de España", ha sentenciado Calvo en la conferencia de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Ministros.

Se ha limitado a expresar ese rechazo rotundo a las aspiraciones marroquíes, pero no ha desvelado si al Gobierno le han convencido las explicaciones que ha dado la embajadora de Marruecos. Benyaich fue convocada de urgencia el lunes por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, para pedirle aclaraciones sobre las palabras de Otmani.

Según un comunicado de Asuntos Exteriores, Gallach trasladó a la embajadora que España espera de todos sus socios respeto a su soberanía e integridad territorial.

Sin más comentarios

En dos ocasiones los periodistas han preguntado por este asunto a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la líder de la oposición de Bielorrusia, Svetlana Tijanóvskaya. Pero González Laya se ha remitido al comunicado de su departamento que, según ha dicho, detalla "el contenido de la discusión" y la razón por la que se convocó a la embajadora.

"Es ni más ni menos lo que está escrito en ese comunicado", ha zanjado la titular de Exteriores, que también ha precisado, por otra parte, que la respuesta de Marruecos a las declaraciones del primer ministro sobre Ceuta y Melilla es que "no ha cambiado en nada la postura marroquí en esta cuestión".

"Argumentos históricos"

La polémica ha provocado otras reacciones, como las del Gobierno de Ceuta, que ha considerado que las palabras del primer ministro marroquí carecen de todo fundamento. En un comunicado, el Ejecutivo ceutí, que preside Juan Jesús Vivas, ha señalado que estas declaraciones "merecen el más absoluto rechazo".

"Ceuta y Melilla son España en lo más profundo de su ser; lo son en base a inapelables argumentos históricos, jurídicos y políticos y lo son porque así lo quieren ceutíes y melillenses", señala. Además, ha mostrado su apoyo al Gobierno central en "cuantas actuaciones lleve a cabo para defender, con la debida firmeza", la soberanía e integridad territorial.

Casado culpa a la coalición

Si tras conocer las declaraciones de Otmani fue el líder del PP, Pablo Casado, quien achacó a la "división interna" de la coalición de Gobierno entre PSOE y Podemos y a la "debilidad internacional" del Ejecutivo la reivindicación de Marruecos sobre la soberanía sobre Ceuta y Melilla, su portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha insistido hoy en esa línea.

Así, ha pedido a los ministros "complicados" del Gobierno, en referencia a los pertenecientes a Podemos, que "guarden cuarentena" al hacer declaraciones sobre Marruecos. "Cada vez que abren la boca, sube el pan que nos cobra Marruecos", ha añadido.