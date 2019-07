El Gobierno responde a Iglesias que solo habrá investidura en julio

El Gobierno rechaza el planteamiento de Pablo Iglesias de una negociación en dos tiempos. El líder de Podemos sigue insistiendo en que dejará caer a Pedro Sánchez en la investidura del 25 de julio si no cede a una coalición con ministerios morados, lo que obligaría al candidato socialista a someterse a una segunda ronda en septiembre para evitar repetición electoral. En esa votación tras el verano, el podemista se abre a recular, según propone en una carta publicada este miércoles en La Vanguardia. El Ejecutivo no acepta estos términos. Cree, en todo caso que Iglesias no está poniendo sobre la mesa en realidad nada nuevo que no haya dicho anteriormente y replica que en su hoja de ruta solo hay una investidura, la de julio.

"Es una propuesta que solamente matiza lo que ha venido ya planteando. No creo que plantee ninguna cuestion más allá de dos momentos de investidura de dos momentos que nosotros no contemplamos, porque queremos una sola investidura", ha opinado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, quien se ha mostrado "optimista" con el resultado en julio. Ha subrayado que todo el esfuerzo negociador no puede centrarse exclusivamente en salvar esa votación, sino en garantizar la estabilidad de una legislatura de cuatro años, lo que implica no solo la aquiitectura institucional del Gobierno sino también un programa de políticas progresistas.

El Ejecutivo ha pedido a Iglesias que prime esos acuerdos programáticos a un tacticismo pactista. En esta dirección, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha reclamado al líder morado que anteponga la discusión sobre las políticas frente a "tácticas" o "estrategias".