El Gobierno responde a Quim Torra: «Diálogo y ley»

El Gobierno ha insistido en que su respuesta al mensaje institucional de Fin de Año del presidente de la Generalitat, Quim Torra, es la que viene dando reiteradamente: «Diálogo y ley, frente al monólogo independentista». Fuentes de Moncloa han reiterado que «hay salidas para resolver los problemas y las necesidades de todos» pero «dentro de la Constitución y con los valores propios de una democracia».

El domingo, en su primer mensaje institucional como presidente de la Generalitat, Torra pedía al Gobierno «voluntad de encarar un diálogo creíble, sincero y valiente» que posibilite «una solución democrática y política». En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recalcado que su respuesta es «diálogo y ley» pero siempre, ha dicho, «pensando en los problemas reales de los ciudadanos, de todos los catalanes, no solo de una parte».

Por su parte, la oposición, en su carrera por ver quién muestra más contundencia para con el independentismo mientras sienten el aliento de Vox por el extremo derecho, tanto el PP como Ciudadanos han salido en tromba a demonizar el mensaje de Fin de Año del president Quim Torra, que ha dado más madera a sus antagonistas con su llamamiento a «rebelarse» para «hacer caer los muros de la opresión». Tanto populares como naranjas han venido a reclamar más mano dura con el soberanismo.

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Torra de «llamar a la sublevación» y «arengar a la violencia» y ha exigido a Pedro Sánchez, que «ponga orden» porque los independentistas andan «descontrolados» y «esta nueva amenaza no puede quedar impune». «¿A qué espera Sánchez para poner orden y preservar la unidad de España? 155 ya», ha escrito Casado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, considera que el jefe del Govern «se ratifica en el desafío separatista e insiste en seguir con el golpe». «Ignora a la mayoría de catalanes y pide a los suyos que se rebelen», ha reprochado la dirigente liberal, que ha calificado de «peligro público a Torra» y ha pedido a Sánchez que «reaccione». Las palabras de Arrimadas han encontrado eco en la reacción de su candidato para las elecciones municipales de Barcelona, Manuel Valls. «Un discurso inquietante de Quim Torra que nada tiene que ver con la convivencia», ha escrito el exprimer ministro francés en Twitter. «Un discurso de ruptura y de enfrentamiento que la mayoría de los catalanes rechazamos. ¡Prou! (¡Basta!)», ha proseguido.

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, también ha criticado que Torra no se haya dirigido «al conjunto de los catalanes y las catalanas». «Es un discurso anclado en el año 2017 y no pensado para el año 2019. No permite avanzar hacia una solución acordada. Y por todo eso no es un discurso útil para avanzar».