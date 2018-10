El Gobierno socialista rechaza el ultimátum lanzado por el president

El Gobierno no acepta el órdago de Quim Torra. Poco después de que el president lanzara un ultimátum para que Pedro Sánchez acepte el referéndum, la Moncloa respondió que no aceptaba la «amenaza» y que más allá del maximalismo verbal del mundo independentista, la única respuesta es el diálogo. La ministra portavoz, Isabel Celáa, compareció tras escuchar al president y rechazó toda presión. Señaló que Pedro Sánchez no escuchará los dictados de quienes están interesados en «aumentar el conflicto» para que marquen el camino.

«El president no tiene que esperar a noviembre para tener respuesta. Se la damos ahora mismo: autogobierno, sí, y no independencia. La propuesta es la convivencia no la independencia», explicó. El Gobierno mantiene su voluntad de tender puentes y considera que el lenguaje disruptivo del independentismo obedece al clima especial del 1-O. «Ni la radicalidad es el camino ni la amenaza lo es. En Cataluña sobran gestos y falta responsabilidad», defendió Celaá, quien opinó que Torra «se equivocó al jalear a los radicales y se vuelve a equivocar lanzando amenazas».

Determinado a continuar con el diálogo, Sánchez no tiene previsto aplicar el 155, como le exigen con fuerza PP y Ciudadanos.

El Gobierno reaccionó ayer a la tensión vivida en el primer aniversario del 1-O, que terminó con un fuerte choque cuando los independentistas intentaron acceder al Parlament. El Ejecutivo siguió con atención la jornada, pero prefirió no pronunciarse hasta constatar hasta dónde llegaban los disturbios, alega, para no contribuir al incendio en un día tan sensible. Ahora, la Moncloa señala a Quim Torra como responsable por azuzar la crispación entre la ciudadanía y le insta a elegir entre calle o instituciones. Le reclama que cumpla con sus «responsabilidades institucionales» y que no ponga «en riesgo» el camino de diálogo abierto entre el Estado y la Generalitat, que empieza a cristalizar en acuerdos después de diez años de desierto.

Con las imágenes de enfrentamientos todavía en la retina, el gabinete de Pedro Sánchez instó al president a que no aliente a los «radicales que creen que las calles son suyas y asedian las instituciones que representan a todos los catalanes», según indicaron fuentes de la Moncloa. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, reclamó a Torra que decida si sigue espoleando las emociones independentistas en la calle o se aviene a avanzar en el campo político para «mantener abierta la puerta a la esperanza». Crispación o política. Sánchez también alertó en Twitter sobre el riesgo de crispación y pidió más política.

Es la enésima llamada de atención del Gobierno a Torra en la última semana, esta especialmente sensible, después de que el president azuzase a los CDR a «apretar» en sus acciones de bloqueo durante la celebración del 1-O. La presidencia mantuvo un perfil bajo en la jornada, pendiente pero sin querer interferir para «darle una oportunidad a la prudencia», en palabras de la portavoz gubernamental, Isabel Celaá. La vicepresidenta, Carmen Calvo, insistió en la misma línea, al señalar que Torra «no puede fallar en algo tan importante como es la seguridad de los catalanes».

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que los enfrentamientos del lunes no son una conducta generalizada y que una jornada de tensión no significa necesariamente que se abra un otoño caliente. El Ejecutivo está convencido de que, tras los enfrentamientos, «la política catalana tiene que volver a las instituciones, tiene que volver al Parlament».