El Gobierno: "Una abstención de ERC no es depender de los independentistas"

Más de dos meses después de las elecciones generales, el escenario político sigue más o menos igual que entonces, con el Gobierno socialista pidiendo a Podemos que aparque su exigencia de una coalición y exhortando al PP y Cs a que se abstengan para no tener que "depender de los independentistas". Sin embargo, este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha dejado claro que una abstención de ERC, el PDECat o Bildu sería bienvenida, llegado el caso, siempre que no trajera consigo contrapartidas.

Celaá se ha referido en concreto a los republicanos, más propensos que los posconvergentes a facilitar la reelección de Pedro Sánchez. "Nadie ha dicho que una abstención de ERC sea depender de los independentistas", ha señalado tras el Consejo de Ministros.

La frase debilita las apelaciones de Sánchez para que Pablo Casado y Albert Rivera se abstengan, algo en lo que el presidente en funciones se detuvo en varias ocasiones durante la entrevista que protagonizó el pasado jueves. "Las fuerzas independentistas, rechazando los Presupuestos Generales del 2019, derivaron al adelanto electoral. No se puede hacer descansar la gobernabilidad en las fuerzas independentistas. Yo pido al PP y a Cs que no bloqueen", dijo el líder socialista en Tele 5.

Cooperación, no coalición

A pocos días de la nueva reunión que Sánchez mantendrá con Pablo Iglesias, el próximo martes en el Congreso, el Gobierno también ha vuelto a pedir a Podemos que se mueva, asuma que no tiene fuerza suficiente para entrar en el Consejo de Ministros y acepte las dos propuestas que ha lanzado el presidente hasta ahora al líder morado: que miembros de Podemos ocupen puestos intermedios en el futuro Ejecutivo y que independientes cercanos al partido de Iglesias entren en la Moncloa como ministros. "Buscamos un Gobierno de cooperación, no de coalición. Esa es la oferta. Y no es irrelevante. Está llena de contenidos, tanto políticos como sociales", ha explicado Celaá.