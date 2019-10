El Gobierno vasco tacha de "impertinentes y desafortunadas" las palabras de Puigdemont sobre el 155 y ETA

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha calificado de "impertinentes y desafortunadas" las palabras del expresident, Carles Puigdemont, sobre la aplicación del 155 y ETA, y ha emplazado a no tomarlas en cuenta. De esta forma, se ha referido a las declaraciones realizadas por Puigdemont este martes en las que rechazó que se repitiera el artículo 155 en Cataluña porque pueda haber "indicios de violencia", y afirmó que en Euskadi hubo "casi mil muertos" de ETA y no se aplicó nunca este precepto de la Constitución.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Erkoreka ha asegurado que "es tan evidente que son desafortunadas e impertinentes que, probablemente, lo mejor es no tomarlas en consideración". "Quiero situarlas en el momento de tensión que están viviendo en Cataluña y, particularmente, el señor Puigdemont. En ese contexto, seguramente no ha acertado en la expresión ni en lo que quería decir", ha añadido. Josu Erkoreka cree que "nadie considera que son oportunas ni acertadas esas expresiones", aunque ha apuntado que "esto no va a enturbiar la relación de lealtad y colaboración que siempre ha existido entre ambos Ejecutivos".

GOBERNAR EN BASE A LA ÉPICA

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha defendido las instituciones tras la llamada del independentismo catalán a la "desobediencia civil" y ha considerado que "no se puede gobernar en base a la épica todos los días".

Tras llamar ayer partidos y entidades independentistas a responder desde la "desobediencia civil" a una eventual condena del Tribunal Supremo en el caso del 'procés', Esteban, en una entrevista en TVE, ha señalado que "la institucionalidad es un valor" y que la épica "tiene sus momentos", pero "se agota". Ha puntualizado, sin embargo, que en la crisis catalana "desde el otro lado también hay que mandar señales" en favor del diálogo y la búsqueda de soluciones, ya que "esto es un problema político y por muchos '155' que se apliquen no se va a arreglar".

Sobre el encarcelamiento de miembros de los CDR acusados de terrorismo, ha indicado que le llama la atención que un sumario que es secreto "se esté dando por capítulos" y ha defendido que las instituciones tienen que ser contundentes en la condena de la violencia. Ha indicado que, hablando de violencia, "hemos visto imágenes muy duras en los astilleros gaditanos" con los trabajadores preparados "para lanzar objetos" y también "hemos visto en Asturias y en algunos otros sitios momentos muchos más crudos que el foco que se quiere poner ahora en Cataluña".