El Govern dice que no avala los altercados y sostiene que son acciones minoritarias

La 'consellera' de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha subrayado este martes que no avalan los actos violentos que se registraron anoche en el primer aniversario del 1 de octubre y ha admitido que esas acciones no ayudan "en absoluto" al movimiento independentista, aunque ha puntualizado que son minoritarias.

En una entrevista en TV-3, Artadi ha destacado que la "mayoría" de acciones de conmemoración del 1-O fueron "pacíficas y familiares", pero que hubo "acciones puntuales" en tres puntos, dos en Barcelona y uno en Girona, según ha dicho, que "acabaron con más o menos tensión", en referencia especialmente a los disturbios registrados a las puertas del Parlament y frente a la jefatura de la Policía Nacional en Via Laietana.

La portavoz ha hecho hincapié en que "la mayoría del movimiento independentista" no es violento, aunque ha admitido que esas acciones "minoritarias" desvirtúan "un movimiento pacífico" y "no ayudan en absoluto". No obstante, ha considerado que no hay que "magnificarlas".

Estas palabras coinciden con la reacción de anoche del 'expresident' Carles Puigdemont, asegurando que "si van encapuchados no son del 1-O". "Si usan la violencia no son del 1-O. Lo hicimos a cara descubierta y de forma pacífica", añadió Puigdemont en un mensaje en su perfil de Twitter.



APRETAR

Preguntada por las palabras de ayer por la mañana del presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentado a los Comitès de Defensa de la República (CDR) a seguir "apretando", Artadi ha dejado claro que el 'president' "no avala" los disturbios violentos que se vivieron ayer.

En este sentido, ha matizado que cuando Torra anima a "apretar" significa que quiere que los ciudadanos estén "movilizados" y sean "exigentes", pero sin uso de la violencia. "Una cosa es apretar y la otra es ser violento. La gente -en referencia al movimiento independentista- aprieta desde el 2012 y no es violenta", ha añadido.

Por otra parte, la 'consellera' de Presidència ha dejado claro que "en absoluto" se plantea la dimisión del conseller del Interior, Miquel Buch, , a pesar de las críticas de los agentes, ha defendido el dispositivo policial, ya que "aguantó bien y no se desbordó".