Un grupo de 'hackers' independentistas tumba las webs de la Fiscalía y de Vox

Las páginas web de la Fiscalía General del Estado y de Vox no funcionan tras un ciberataque. El grupo 'Hackers per la República' se ha atribuido la acción a sus portales en respuesta a las peticiones de prisión de la Fiscalía contra los líderes independentistas.

"Aunque tienen nombres diferentes, son lo mismo. Fiscalía y VOX unidos en contra de la libertad democrática del pueblo", ha asegurado el grupo en un tuit.

Tot i que tenen noms diferents, són el mateix. Fiscalia i VOX units en contra de la llibertat democràtica del poble. Afegim doncs un altre a la llista: https://t.co/QnXCEYqBIY Tango-DOWN! Esperem la vostra querella. #opcatalunya #opcatalonia #anonymous #catalunya #llibertatpresos HackersXlaRepublica (@HackerRepublica) 2 de noviembre de 2018

Los tuits en la cuenta de 'Hackers per la República' anunciando los ataques contra la Fiscalía y Vox han aparecido este viernes en Twitter coincidiendo con el auncio de las peticiones de prisión.

Avuí resurgim! Som els hackers per la república. No acceptem la IN-justicia que viuen els companys empresonats. No callarem, no ens podran aturar. Les xarxes seran sempre nostres! HackersXlaRepublica (@HackerRepublica) 2 de noviembre de 2018