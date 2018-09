La Guardia Civil sancionará a sus agentes si retiran lazos amarillos

La Guardia Civil ha instado a sus agentes a que no participen a título particular en actividades de retirada de simbología independentista en las calles de Cataluña y les ha advertido de que, en caso de incumplimiento, incurrirán en una infracción disciplinaria.

En un escrito remitido a las diferentes unidades, al que ha tenido acceso Efe, los mandos del cuerpo recuerdan que el pasado agosto una patrulla de los Mossos d'Esquadra identificó a un guardia civil entre los integrantes de un grupo de personas que estaban retirando lazos amarillos en la calle y le abrieron diligencias por un supuesto delito de daños en mobiliario público.

AMONESTACIÓN VERBAL



La difusión de la identificación de ese agente de la Guardia Civil "podría haber causado algún tipo de daño a la imagen de la institución", señala el escrito. Tras la información reservada practicada, la Guardia Civil ha decidido amonestar verbalmente al afectado.

No obstante, en el escrito se considera que "la participación de miembros de la Guardia Civil en actividades de retirada de simbología independentista catalana en las vías o espacios públicos no resulta conveniente a la imagen de la institución". Por ello, da orden a los agentes de no participar en esas actividades, sancionadas en la vigente ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.