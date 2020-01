Guardias civiles critican el traspaso de competencias de tráfico a Navarra

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

este es el precio que tenemos que pagar todos los españoles por un puñado de votos de catalanes y vascos me parece lamentable que el señor Sánchez a toda costa quiera ser presidente pero no solamente lo culpo a el pulpo también el PP y ciudadanos puesto que entre los tres podían haber formado gobierno y no depender de una minoría