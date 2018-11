Guardiola visita a los políticos presos en Lledoners

Pep Guardiola ha visitado este jueves la prisión de Lledoners. Aprovechando el parón de selecciones de la Premier League, el entrenador del Manchester City se ha desplazado a la cárcel en la que están Oriol Junqueras y Jordi Cuixart, entre otros, para dar una charla.

Aprovechando la visita, ha saludado a los políticos presos. Cuixart ha querido agradecerle la visita con un tuit. "Gracias Pep Guardiola, por mostrar a los presos de Lledoners que liderazgo también es compromiso social y solidaridad. Por recordarnos que el trabajo en equipo no tiene límites. Infinitamente agradecidos, también a Xavi Torres", se leía, en referencia al periodista deportivo que le acompañaba.

Missatge des de la presó:



Gràcies Pep Guardiola, per mostrar als presos de Lledoners que lideratge també és compromís social i solidaritat. Per recordar-nos que el treball en equip no té límits. Infinitament agraïts, també a @xavitorresll pic.twitter.com/0Ol69VlJia