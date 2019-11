Guerra considera que Podemos "no es demócrata" y quiere que ERC no se abstenga

El exvicepresidente del Gobierno e histórico líder socialista Alfonso Guerra ha advertido de que Podemos no es un partido "demócrata" y ha reclamado no darles "legitimidad" porque lo que buscan es "sustituir el sistema democrático". Durante un encuentro en las oficinas de la firma internacional de abogados Ashurst, Guerra se refirió a Pablo Iglesias asegurando que "el de Podemos sabe lo que quiere, pero es hipócrita y no lo dice". En su opinión, el líder 'morado' quiere "sustituir el sistema democrático" y eso, según el exvicepresidente, queda reflejado en las afirmaciones que ha ido realizando "repetidamente" con anterioridad Pablo Iglesias en las que decía que "quiere sustituir el sistema democrático,..., terminar con el régimen del 78, la Constitución fue una estafa, se engañó a los trabajadores, el pacto del silencio, la amnistía regalada...".

"Todo falso, todo mentiroso", según Alfonso Guerra, quien considera que los 'morados' "van a lo que van", aunque espera que "no lo consigan" y afirma que él hará todo lo posible para que no lo logren.

Lo primero que se debe hacer, en opinión del histórico líder socialista, es "no darles legitimidad a esta gente porque no la tiene, no son demócratas, juegan a otro juego". De hecho, ha criticado que los partidos "mimen a sus extremos" en lugar de hablar entre sí los propios partidos constitucionalistas. Algo que ha calificado de "insólito".

Por el contrario, recuerda que el presidente del Gobierno en funciones ha firmado un acuerdo con su extremo, Pablo Iglesias, algo con lo que se ha mostrado contrario: "Ahora, en 24 horas y sin hablar con ningún partido constitucionalista, ha hecho un acuerdo con Podemos y se han dado un abrazo", ha exclamado. Irónicamente ha pedido que no se vea la fotografía del abrazo en sí, sino el "movimiento del abrazo". En su opinión, es la "metáfora" de lo que va a ocurrir, que habrá uno que tomará la iniciativa y el otro no podrá decir que no aunque le gustaría. "Eso es un drama", ha exclamado.

Durante su intervención, Alfonso Guerra ha llegado a calificar a Sánchez y a Iglesias de "políticos adolescentes" por los improperios que se lanzaron entre los dos después de haber llegado a un acuerdo.

También ha lanzado dardos contra el ego de algunos políticos aunque sin citarlos, aunque luego ha señalado a cuatro --en referencia a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal-- ya que ha dejado fuera a Pablo Iglesias asegurando que este es "intermedio" en cuanto a eficacia pero también "sabe lo que quiere". "Si quieres meter a cuatro con un ego tan grande" en una habitación "no caben", ha afirmado al tiempo que se lamentaba de que hay "demasiado" ego entre los líderes políticos.

¿ACUERDO PARLAMENTARIO PSOE-PP?

En opinión de Guerra, si ERC no se abstuviera y votara en contra en la investidura se abriría "una oportunidad" de que PSOE y PP hablen. Cree, no obstante, que una coalición entre ambos es "muy difícil", porque a los militantes del PSOE les "escuece mucho" y es muy complicado.

Pero sí cree posible un acuerdo parlamentario a 10 años vista para llevar a cabo los cambios que "necesita este país" y hacer las 8 o 10 reformas que sean necesarias. "Es un pacto sencillísimo, que nos da una garantía enorme a todos. Eso es lo que les conviene a España", ha exclamado.