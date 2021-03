Hasél suma un año y 4 meses más por no pagar las multas

Nadie en España va a la cárcel por cantar, se va a la cárcel por tener los antecedentes y condenas siguientes: -Condenado en enero de 2020 a 6 meses de prisión por un delito de lesiones y coacciones al agredir a un periodista en la Universidad de Lérida durante una rueda de prensa. El juez consideró probado que Hasél empujó, insultó y roció con un líquido de limpieza al periodista, y por este motivo, además de la pena de prisión, le obligó a indemnizar a la víctima con 12.150 euros y a una multa de 5.400 euros por otro delito de coacciones por haber impedido que los periodistas grabaran tapándoles las cámaras. -Condenado en junio de 2020 a 2 años y medio de cárcel y a una multa de 2.400 euros por dar una severa paliza a un hombre que fue testigo en un juicio y cuyo testimonio iba en contra del de un amigo. -Imputado por los sucesos acaecidos en 2018 ante la Subdelegación del Gobierno de Lérida tras conocer la detención en Alemania del prófugo Carles Puigdemont. Pendiente de juicio. Y por último, y la clave de todo, es que en 2015, la Audiencia ya le había condenado a 2 años de prisión por otro delito de enaltecimiento del terrorismo. Entonces sí logró que se suspendiera esa primera condena al no superar los dos años de condena y carecer de antecedentes penales. La AN estableció como condición para dejar en suspenso su entrada en la cárcel a que Hasél no volviera a cometer algún delito durante durante TRES AÑOS años o no fuera condenado en firme por algún otro delito EN TRES AÑOS, ya que entonces la pena se ejecutaría e ingresaría automáticamente a prisión. Va a la cárcel por injurias, calumnias, enaltecimiento del terrorismo y sobre todo porque TIENE ANTECEDENTES Y ES REINCIDENTE. Si no los tuviera no entraría en prisión, como le pasó en 2014. Pablo Hasél, no manipules a los medios que esto no va de tu libertad de expresión, no eres más que un vulgar delincuente.