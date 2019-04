Henríquez de Luna se da de baja en el PP de Casado

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha comunicado este lunes que deja su acta de edil en el Consistorio y que se da de baja en el partido, después de que le hayan comunicado que no da el "perfil" del "nuevo PP".

"Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que no doy el perfil del nuevo PP", ha señalado en su cuenta de Twitter. Henríquez de Luna ha asegurado que toma la decisión de abandonar el partido por "respeto a los madrileños, coherencia y dignidad".

"Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios", ha concluido el que fue número dos de Esperanza Aguirre en las listas del 2015 al Ayuntamiento de Madrid.