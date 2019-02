Las 'hostias' de Cuixart en el Supremo

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha empleado profusamente el lenguaje coloquial en su declaración ante el Tribunal Supremo. Tanto, que se ha llevado una amonestación del juez Manuel Marchena.

Durante sus respuestas a las preguntas de la Fiscalía, Cuixart se ha dejado llevar y, en varias ocasiones, ha empleado la expresión "hostia" para dejar patente su sorpresa ante una pregunta. En una ocasión, incluso ha empleado la palabra collons.

Interjecciones coloquiales

"Hostia, soy el presidente de Òmnium!", "hostia, no, no!", "hostia, insisto!", "hostia, collons" este tío!" ha respondido Cuixart a la fiscalía en varias ocasiones. Tras esta última, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha llamado la atención en un par de ocasiones, pidiéndole que trate de "evitar las interjecciones coloquiales que no son propias". "Las intejecciones coloquiales, reprimámoslas".