Ibarra: intentar borrar la imagen de quien ayudó a hacer el PSOE es inútil

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha asegurado este miércoles en Logroño que intentar "borrar" la imagen de quienes contribuyeron a hacer del PSOE lo que es hoy es “un esfuerzo inútil”.

Así lo ha asegurado durante su conferencia “Los retos de la Unión Europea y los desafíos actuales: nacionalismos y populismos”, organizada por la asociación riojana La Bitácora XXI.

Ha insistido en que se trata de "un esfuerzo inútil" porque “podrán quitar el cuerpo, pero no podrán quitar el alma de personas tan trascendentes como Alfonso Guerra, Felipe González y muchos”, quienes hicieron que el PSOE “reviviera de sus heridas”.

“Los más cobardes -ha precisado- han intentado mancillar el buen nombre de Felipe González en las redes sociales”, lo que, para él, es “un esfuerzo inútil”.

Se ha referido a que “quienes hoy alaban al que ostenta el poder, dentro de poco traicionarán al que lo pierda” y ha indicado que, desde que dejó la política, prefiere que no se hable de él.

Rodríguez Ibarra, quien presidió la Junta de Extremadura entre 1982 y 2007, ha explicado que “algún socialista recién llegado al PSOE” puede mostrar sorpresa porque le invite a hablar esta asociación en Logroño, como hizo hace un par de semanas algún militante de este partido en las redes sociales ante una entrevista que ofreció en la radio.

“Me dijo que por qué me entrevistaban si yo ya no soy nadie en el PSOE", ha recordado el expresidente extremeño, para quien, al oír esas afirmaciones de algunos, se podría decir que para estos, que "se califican de socialistas, en el PSOE si no tienes sillón, no eres nadie”.

Ha insistido en que “no tener poder en el PSOE no significa no tener condición de ciudadano" y, como él la mantiene, también mantiene la libertad de expresarse libremente porque "la libertad, cuanto más se ejercita, más fuerte es”.