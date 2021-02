Iceta desmarca al Gobierno de la petición de autonomía para León

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha enviado una carta al senador de Compromís, Carles Mulet, en la que responde a su petición de abordar una posible autonomía de León y defiende que el ordenamiento constitucional español "no otorga ningún papel al Gobierno del Estado en la creación de una nueva Comunidad Autónoma".

El parlamentario valenciano, a instancias del colectivo Conceyu Pais Llionés, remitió hace unas semanas una carta y un dossier al nuevo ministro de Política Territorial en la cual se le animaba e interpelaba a abordar la petición de algunos ayuntamientos en León de contar con su propia autonomía.

"El compromiso de este Gobierno con el respeto y el desarrollo del Estado autonómico es claro. Y como sabes, porque ha sido manifestado reiteradamente por este Ejecutivo, nuestro ordenamiento constitucional no otorga ningún papel al Gobierno del Estado en la creación de una nueva Comunidad Autónoma", responde Iceta en la misiva.

Carta en catalán

Asimismo, el nuevo ministro de Política Territorial, que se dirige a Mulet en catalán en la carta, ha aprovechado para agradecerle su felicitación como miembro del Gobierno y se pone a disposición del parlamentario valenciano. En la carta, además, hace referencia al "diálogo" como la "mejor herramienta" para avanzar en la construcción de un Estado sólido "en el que prevalezca la cooperación, la colaboración y la cogobernanza".

Por su parte, Mulet cree que la respuesta del ministro "entra dentro de la estrategia de mantener avivada la reivindicación por parte de las entidades leonesistas": "La respuesta es una excusa, entendemos que el PSOE no quiere entrar en este debate a nivel del Estado, pero no es cierto que el Gobierno no tenga ningún papel".

La autonomía de la región leonesa ya protagonizó el debate público hace dos años, en diciembre de 2019, cuando los grupos municipales de PSOE, Unión del Pueblo Leonés y Podemos-Equo en el Ayuntamiento de León aprobaron remitir a las Cortes de Castilla y León y a las Corts Generales el derecho de autonomía "que tiene la región leonesa conformada por León, Zamora y Salamanca".

Mejor calidad de vida

Por aquel entonces, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, manifestó que esa moción significaría una mejora en la calidad de vida de la provincia leonesa. También aseveró que la región leonesa es la "gran perjudicada" por una comunidad formada por una "y copulativa" entre Castilla y León.

El actual alcalde leonés ha expresado durante todo este tiempo su voluntad de avanzar hacia una autonomía leonesa, si bien reconoce que pueden existir otros caminos. Eso sí, el apoyo del alcalde socialista a esta iniciativa no fue comprendida dentro del seno del PSOE a nivel nacional. En aquella fecha, el alcalde de Valladolid y dirigente socialista, Óscar Puente, reconocía que las personas al frente de la organización del partido en Ferraz "no son de Castilla y León y no han entendido ni una palabra de esta iniciativa".