Iceta, dispuesto a ir al TC si no es elegido senador

Conforme se acerca el día de la votación, el tono va subiendo (con la campaña electoral como telón de fondo). Si Ernest Maragall cargó con dureza el lunes contra Miquel Iceta, el líder del PSC ha abierto hoy la puerta a ir al Tribunal Constitucional si los independentistas bloquean su designación como senador.

"Tendremos que ver cómo defendemos nuestro derecho a proponer quién debe sustituir a José Montilla en el Senado. Hay una ley del Parlament que es la que establece cómo se tienen que sustituir los representantes de la Generalitat en el Senado", ha comentado en TV-3.

Iceta ha admitido que avisó a Pedro Sánchez, de que se podía dar este escenario de incertidumbre: "Le dije que en el Parlament, desde hace tiempo, se están produciendo decisiones muy discutibles que no se ajustan a las pautas que teníamos acostumbradas. Le dije que esto podía suceder y me respondió que era inconcebible".

De todas formas ha asegurado que desde el PSOE no tienen un plan b para el Senado, ya que "no conciben" que se pueda bloquear la designación de un senador autonómico porque es algo que "no ha pasado nunca". "Cuando todo el mundo habla de diálogo y ni siquiera se cumplen las previsiones legales y se bloquea la posibilidad de que un grupo haga libremente su elección, pues ni lo imaginan, les cuesta de entender".