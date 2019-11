Iceta, a ERC: "Si Sánchez no tiene principios, ¿por qué quieren que gobierne?"

Miquel Iceta ha respondido a ERC desde Mataró. "Si Pedro Sánchez no tiene principios, ¿por qué quieren que gobierne?", se ha preguntado el líder del PSC, respondiendo así las palabras de Gabriel Rufián. El primer secretario socialista ha valorado el enfrentamiento a golpe de bandera de seguidores de Vox en el mitin de inicio de campaña en Barcelona, entre acusaciones de quien es más español, señalando que a ellos nunca les encontrarán en una competición así.

"Lecciones de ser catalán, de ser español, de ser constitucionalistas no hay quien nos las puede dar. Nosotros cuando llegan las campañas electorales no sacamos los bastones, ni las banderas para dar golpes en la cabeza de la otra gente sino que sacamos nuestros argumentos para intentar convencer y desde un profundo respeto a las otras posiciones. Por eso no nos encontrarán en una competición así", ha valorado. Iceta está asumiendo el peso de la campaña electoral del PSC mientras Meritxell Batet sigue de baja por problemas médicos.

Antes de dar un paseo por Matarí junto al alcalde socialista de la localidad, David Bote, ha cargado contra ERC, con quien compiten por la primera plaza en Cataluña. "Hay sectores del independentismo que creen que para ampliar la base necesitan la peor España posible y nosotros queremos la mejor", ha reflexionado. Después de que Rufián iniciara la campaña electoral sentenciando que Sánchez no tiene principios se ha preguntado por qué tanto el candidato republicano como su partido quieren que el secretario general del PSOE se mantenga en la Moncloa.