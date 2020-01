Igea abre la puerta a luchar con Arrimadas por el poder en Ciudadanos

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este miércoles que presentará su candidatura a la Presidencia del partido si el "modelo de partido" propuesto por la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, es el actual. "Pensamos que Inés es la mejor candidata, pero queremos saber cuál es su modelo de partido. Pero si su modelo es este sí, nos presentaremos para presentar otro modelo", ha apuntado Igea en una entrevista en la 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

En este sentido, Igea ha explicado que lo que quiere es que Arrimadas explique si su modelo es "participativo" o si, por el contrario, "es el de un partido centralista en el que se toman las decisiones de arriba abajo". "Si los modelos de partido son diferentes, pues habrá dos candidaturas. Y no pasa nada, ya las ha habido", ha sostenido Igea unos minutos después en declaraciones a 'Onda Cero', dejando claro que su equipo está "decidido" a defender una alternativa.

Igea, que renunció este martes a su cargo de secretario regional de programas de Cs, ha instado a la dirigente de la formación naranja a pronunciarse y ha anunciado que se reunirá con ella a la mayor brevedad posible. Además, ha pedido a Arrimadas que explique la sustitución de varios de los portavoces de la formación en varias comunidades autónomas. "Esas decisiones que se tomaron ayer por parte de la gestora van en contra de la imparcialidad que debía regir en un órgano", ha lamentado.

"RESOLVER LA CRISIS"

En esta línea, Igea ha aseverado que la decisión de nombrar nuevos portavoces era "innecesaria" y que solo "añade más dolor y más intolerancia a la crítica". "Es justo lo que no necesitábamos en el partido", ha señalado. A su juicio, para "resolver la crisis" que atraviesa el partido -que pasó de 57 a 10 escaños en las últimas elecciones- debería llegarse al congreso de la formación y llevar a cabo un debate.

"Deberíamos gestionar este proceso de manera neutral. Y estas decisiones premian y castigan y retiran de sus cargos a personas que han trabajado muchos años en la Ejecutiva. No ayuda en nada", ha remachado. Por otro lado, el vicepresidente autonómico ha cuestionado el sistema de votación de la formación naranja. Igea ha señalado que el método de Cs -votación en urna y telemático- "no ocurre en ninguna parte". "Estamos en un partido que tiene electores no elegidos", ha recordado.