Igea ve la propuesta de Arrimadas como "una falta de respeto" a los afiliados

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Cs en esta comunidad, Francisco Igea, ha afirmado este lunes que la propuesta de Inés Arrimadas de que este partido haga una coalición preelectoral en Cataluña, País Vasco y Galicia es una "falta de respeto" a los militantes porque ese tipo de medidas deben ser plasmadas en una enmienda a la estrategia del partido.

En el espacio 'Los Desayunos de TVE', Igea ha remarcado que en el proceso precongresual en el que se encuentra el partido "no puede ser que una persona de manera unilateral lance un órdago como este, una propuesta de un pacto con el PP para todas las elecciones del próximo año sin que se presente una enmienda a esa ponencia de estrategia", que deben refrendar los afiliados en la Asamblea de marzo.

"NO HEMOS APRENDIDO NADA"

"Ya no es solo si es un error estratégico o no, que desde nuestro punto de vista sí lo es, sino que es una falta de respeto a los militantes del partido en pleno proceso precongresual", ha zanjado Igea sobre la propuesta de Arrimadas. Sobre el "error estratégico" que en su opinión comete Arrimadas con esta iniciativa, al entender que "persiste" en las equivocaciones que fueron penalizadas en las urnas con la pérdida de 40 escaños, cree que lanza a los potenciales votantes el mensaje de que "no hemos aprendido nada" y "no es una buena cosa".

"No siempre dos más dos son cuatro", ha dicho para referirse al potencial resultado que puede dar a los partidos que se coaligan previamente a las elecciones, ya que "mucha gente se desafecta del partido y no vota".

EL MODELO DE PARTIDO DE ARRIMADAS

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha dicho este lunes que espera que Igea presente su candidatura a liderar la formación y defienda un modelo "de varonías" distinto al "más abierto a la sociedad civil" que ella dice defender.

"Espero que mi compañero Paco Igea pueda presentar su candidatura y defender su modelo, que es muy diferente al modelo que yo defiendo. Yo defiendo un modelo más participativo, más abierto a la sociedad civil, con más rendición de cuentas, pero no el modelo de varonías", ha afirmado Arrimadas en el patio de la Cámara Baja, que postula para presidir su formación en el congreso de marzo.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la solemne apertura de la XIV Legislatura en el Congreso, Arrimadas ha insistido en su propuesta de buscar alianzas constitucionalistas con listas transversales abiertas a la sociedad civil. "Quiero que los militantes de mi partido, si me eligen como presidenta, sepan que yo apuesto por acuerdos constitucionalistas", ha expuesto Arrimadas, que considera "mucho más honesto" elevar ahora esta propuesta a la gestora y que los militantes sepan desde ahora cuál es su modelo para el partido.

ACUERDOS TRANSVERSALES

Arrimadas ha defendido que si las elecciones en esas tres autonomías no se adelantan, será la nueva Ejecutiva del partido quien marque el nuevo rumbo, pero, ha puntualizado, "el mundo sigue girando al margen de las cuestiones internas del partido".

"Se pueden precipitar las elecciones en cualquier momento, así es que yo lo que pido es una propuesta para que la gestora tenga un plan de contingencia para ver si podemos hacer acuerdos transversales en tres territorios con una grave amenaza nacionalista", ha indicado. Arrimadas ha defendido además que es más necesario que nunca tender puentes entre los partidos constitucionalistas y ha indicado que Cs debe ser la voz de la moderación.