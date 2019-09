Iglesias comunicará al Rey su abstención si no hay acuerdo con el PSOE

Después de ofrecer a Pedro Sánchez una coalición revisable en un año y que el jefe de los socialistas la rechazara, Pablo Iglesias ha anunciado que comunicará al Rey Felipe VI su abstención en una posible investidura del presidente del Gobierno en funciones. "Nos abstendremos, que es lo mismo que hicimos en las dos votaciones de investidura, era una manera de tender la mano a Sánchez", ha subrayado Iglesias en laSexta. Así, ha descartado la posibilidad de una investidura gratis, acercando la repetición electoral el 10-N en España.

No obstante, Iglesias se ha mostrado confiado en que el jefe del Ejecutivo refleciones y que "en el último momento" se pueda llegar a un acuerdo in extremis que evite la repetición electoral. "Creo que Sánchez no debería haber despachado la propuesta en dos minutos", le ha reprochado antes de defender que el líder socialista debería llamarle a Moncloa para tener un encuentro personal.

Las palabras del líder de Unidas Podemos llegan un día después de que llamara al presidente del Gobierno en funciones para plantearle, en una conversación de 10 minutos, una alianza a prueba hasta que se aprueben los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Llegados a ese punto, el secretario general morado se compromete a abandonar el Ejecutivo si Sánchez no está contento con la coalición y mantener el apoyo parlamentario al PSOE hasta el final de la legislatura.