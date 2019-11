Iglesias no se fía del rechazo de Sánchez a la coalición con el PP

Hace unos días, Pablo Iglesias retó a Pedro Sánchez a rechazar una coalición con el PP tras el 10-N y el presidente del Gobierno en funciones ha aprovechado el primer día de campaña para responderle: "Nosotros no vamos a hacer ninguna coalición con el PP. Ninguna. Ese es el compromiso del PSOE". Pero al líder de Unidas Podemos parece que no le valen de mucho las promesas de su homólogo socialista.

"Aunque no me fío, agradezco las declaraciones", ha asegurado el candidato morado en un acto celebrado en Palma de Mallorca. "Llevo diciendo muchos días a Pedro Sánchez que aclare si va a pactar una investidura con el PP o si va a gobernar con el PP y hoy, por fin, ha contestado. No ha aclarado lo de la investidura pero ha dicho que él no quiere gobernar con el PP. Yo en política me fío hasta donde me fío", ha insistido Iglesias antes de recordar que Sánchez no cumplió con sus promesas de publicar la lista de amnistiados fiscales, de derogar la reforma laboral, de intervenir el mercado del alquiler.

A la petición del jefe del Ejecutivo de que explique si "va a volver bloquear la formación de un gobierno si está liderado por el PSOE por quinta vez o no", Iglesias le ha advertido que "la gente no ha votado todavía": "Mucho ojo con proclamarse ganador de las elecciones".

El plan contra Podemos

La elección de Baleares para el primer acto de campaña de Iglesias tiene su significado. Además de ser uno de sus bastiones electorales, el Gobierno de las islas es una coalición entre el PSOE, Podemos y Més. Concretamente, el dirigente morado Juan Pedro Yllanes ostenta la vicepresidencia. Así, en la búsqueda por forzar un Consejo de Ministros bicolor tras los comicios, Iglesias ha destacado el buen funcionamiento del Ejecutivo autonómico.

No obstante, ha vuelto a poner encima de la mesa el plan que existe para dejar a Unidas Podemos fuera del Gobierno estatal. "Ese plan se dotó de instrumentos ilegales", ha sentenciado Iglesias en referencia a las conocidas como 'cloacas del Estado'. A continuación ha defendido que "el plan les ha fallado" y que defenderán sus votos "con uñas y dientes para que se transformen en políticas que defiendan la vida de la gente desde el Gobierno".