Iglesias se querella contra el organizador de las protestas ante su chalet

VElaí, Pascualim, pues cuando te enteres, recuerda que esas cosas no pasarían si ineptos de intelecto rayano en lo nulo, no defendieran, ni alentaran, una protesta diaria en la casa de un vicepresidente ( pese a quien le pese) del gobierno de ESPAÑA, que no me duele la boca de decirlo, al que las fuerzas de orden publico están obligadas a defender.